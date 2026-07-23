苯駢芘難溶於水且常規淨水效能佳 環境部：評估列第二類清單

多個環保團體今再開記者會三問環境部長彭啓明，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的苯駢芘 (BaP) 。環境部回應，BaP主要為有機物在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物，該物質具高脂溶性且極難溶於水，受限於其物化特性，在飲用水中極少存在且暴露風險極低。近期將召開第2次專家諮詢會議，評估列入第二類（可能影響健康物質）清單。

環境部表示，各國依各自環境情境進行風險評估與管理，亞洲鄰近國家如新加坡等有訂定飲用水標準，日本、韓國等目前尚未訂定。BaP在水體中主要吸附於懸浮顆粒物上，若其存在原水，我國自來水淨水場透過混凝、沉澱、過濾的標準淨水程序，能有效截留懸浮顆粒物並將其去除，配合歷年飲用水抽驗合格率極高的實績，國人可放心飲用。

為落實預防性風險控管，環境部表示，先前已將BaP列入「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」第一類清單進行預防性監控與風險評估，近期將召開第2次專家諮詢會議，評估列入第二類清單，安排專案檢測與監測，建立背景資料庫，並引導自來水事業落實自主檢測，同時持續督導自來水事業落實常規淨水與濁度控制，以確保水質安全。