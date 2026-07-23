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氣候變遷衝擊去年農損292億 陳駿季：精進農業保險、續推災害預警

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季提到，氣候變遷為農業經營帶來許多不確定性，將持續推動農作物災害預警體系、智慧農業，以及滾動檢討天然災害救助品向額度、精進農業保險等作為。記者李柏澔／翻攝
陳駿季提到，氣候變遷為農業經營帶來許多不確定性，將持續推動農作物災害預警體系、智慧農業，以及滾動檢討天然災害救助品向額度、精進農業保險等作為。記者李柏澔／翻攝

總統府今召開第8次國家氣候變遷對策委員會，農業部陳駿季今報告氣候變遷下的農業韌性。陳駿季提到，氣候變遷為農業經營帶來許多不確定性，2024年的農業損失就高達316億，去年也來到292億，將持續推動農作物災害預警體系、智慧農業，以及滾動檢討天然災害救助品向額度、精進農業保險等。

氣候變遷帶來的極端氣候嚴重衝擊農業發展，陳駿季今報告時表示，為減緩農業生產不確定性，以及農民的損失，農業部持續強化水資源的調度，系統性穩定供水，並建構韌性生產場域等，累計增加蓄水空間高達10萬公噸，另也串聯雲嘉南灌溉系統，每年增加約7000萬公噸的彈性運用水量，大幅降低7.45萬公頃農田的停灌風險。

陳駿季進一步指出，近2年因為颱風、低溫、乾旱等，農業損失在2024年就高達316億，去年也來到292億，陳駿季說，這些天災都已經讓青農的經營快要看不到信心，因此除了原本的天然災害現金救助外，也會滾動檢討救助項額度，救助金額也從生產成本的20%提高到25%，並持續精進農業保險制度，幫助農民加速復耕復建。

陳駿季則強調，氣候變遷導致水資源豐枯不均、坡地災害風險增加、養殖水質劣化、病蟲害傳播擴散等，都讓農業經營的不確定性提高。此外，過去大家面對天災只能被動防災，但在近20年建立了農作物災害預警體系及推動設施栽培和智慧農業，並導入自然解方，同時做到調適、減災以及復育生物多樣性。

農業部 陳駿季 氣候變遷

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