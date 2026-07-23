氣候變遷調適 環境部環境教育緊扣4大轉型

總統府今召開第八次國家氣候變遷對策委員會，環境部長彭啓明表示，將籌畫研訂下期的國家環境教育行動方案，環教行動將緊扣國際趨勢，聚焦於4大轉型途徑，包含建立以健康為中心的氣候行動、重視自然正向關連、推動循環經濟解決汙染以及拓展全社會治理。

氣候變遷對生態、健康、經濟等造成嚴峻衝擊，為讓全體國人共同參與氣候調適工作，彭啓明表示，2021年台灣通過「環境教育法」並於隔年實施，正式將環保理念落實到國家法規與教育體系，環境教育最終的目的，是要讓國人有足夠的能力、動機、信心解決複雜的氣候挑戰。

彭啓明提到，前正籌畫研訂二○二八至二○三一年的下期國家環境教育行動方案，持續推動跨域公私協力專案，串聯產官學研量能，結合社區、民眾及NGO等群眾參與，擴大影響力。而環教行動緊扣國際趨勢，聚焦於四大轉型途徑，包含將公衛效益作為氣候行動的核心驅動力，強化政策正當性及提升社會支持，以及重視自然正向關連，將自然價值納入經濟決策思考。

此外，推動循環經濟解決汙染，從核心供應系統源頭預防，取代依賴管末處理的傳統模式；最後，善用城鄉社區及企業組織，深化公私協力夥伴關係，讓環教行動落實於日常生活。

彭啓明以國土綠蔭（都市林）計畫為例，首先要建立與地方夥伴關係，規畫於各縣市至少辦理一場次說明會，串聯地方政府、學校、社區、企業及民間團體，並強化公私協力，讓種樹、養樹、護樹成為全民共同參與的行動，深化校園教育，培育都市林人才。

其次要深化校園教育，引導學生認識身邊常見樹木及台灣原生植物，建立自然素養，並於建築、景觀、設計、森林等相關科系納入都市林及樹木管理觀念，以及建立從基礎教育到高等教育的完整人才培育體系，支撐都市林長期發展。