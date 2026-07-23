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台66線東向平鎮段夜間施工 封閉9小時籲提前改道

中央社／ 桃園23日電

交通部公路局北區養護工程分局表示，為維護道路品質，台66線東向20公里至23公里平鎮段將於今晚9時至明天上午6時封閉主線施工，呼籲通行車輛改行平面側車道。

北區養護工程分局發布新聞稿表示，中壢工務段施工期間，往東向車流請於台66線20公里「平鎮二」出口駛離主線，改行平面側車道，再由23公里「平鎮三」匝道返回台66線主線續行，以降低施工對交通影響並維持道路安全。

北區養護工程分局呼籲，用路人行經施工路段時，應依現場標誌及交通管制人員指揮減速慢行，或提前改道避開施工區域，以維護行車安全；若遇雨天，工程將順延辦理。

北區養護工程分局表示，民眾可留意廣播及道路資訊可變標誌（CMS）掌握最新交通管制資訊，也可查詢公路局省道即時資訊服務網，或撥打（02）8687-5114及用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。

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