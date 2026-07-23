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中元普渡線上「代拜」夯 遠傳線上普渡成長逾五成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年數位化趨勢帶起線上點平安燈熱潮，數位化熱潮也吹到中元普渡，隨著中元普渡即將到來，遠傳（4904）與全台17間知名廟宇合作，提供數位化祈福以及線上普渡宮廟代拜服務，線上普渡下單量年成長逾50%。

遠傳表示，祈福點燈平台攜手全台17間知名廟宇，推出多元線上普渡服務，讓民眾在炎炎夏日免出門，只要透過手機或電腦線上預訂，由專業宮廟人員依循傳統科儀辦理普渡法會，讓祈福追思更便利；此外，鹿港天后宮大甲鎮瀾宮更提供普品寄送或捐贈弱勢團體等選擇，讓民眾在參與傳統儀式之際，也能將這份心意化為公益善行。

今年遠傳合作的線上普渡代拜宮廟涵蓋鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、北港武德宮、西螺福興宮、台南鹿耳門聖母廟、桃園威天宮、鹿港城隍廟、桃園龍德宮、松柏嶺受天宮等17間知名宮廟，提供一般贊普、超拔祖先、超拔亡者、法船疏文以及寵物普渡等服務，由合作宮廟依循傳統儀式進行法會。

遠傳表示，透過數位服務，讓原本需要花費半天甚至一天完成的普渡事宜，現在只需幾分鐘即能完成報名，即使在出差旅遊等繁忙行程中，也能及時完成中元祭祀相關安排，讓相關信仰活動的參與更加便利。

線上普渡改變的是參與方式，不變的是民眾表達心意及參與傳統文化活動的需求，遠傳認為，祈福點燈服務還提供點燈、補財庫、改運法會及開運商品等服務，打造全年24小時不打烊的一站式服務平台，期望透過創新的數位服務，滿足不同民眾的信仰與文化需求。

此外，遠傳也推出多元付款方式，除可透過電信帳單付款外，遠傳用戶更可使用遠傳幣折抵普渡費用。對於長期支持遠傳的用戶，不僅能將遠傳幣轉化換為實際回饋，更可運用於祈福或追思等服務，讓點數有更多元的使用選擇。即日起至8月底止，中元祈福限時優惠，購買普渡、超拔等服務滿2,000元贈全家購物金150元（限前200名），訂購鹿港天后宮普度植福兩份贈全家購物金200元（限量前150名）。

遠傳 鹿港天后宮 大甲鎮瀾宮

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