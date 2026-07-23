快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠病例暴增7成 Novavax疫苗剩4千劑且7月底過期 …疾管署籲盡快接種

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種廠牌，不過但Novavax新冠疫苗全國庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，有接種Novavax新冠疫苗需求民眾請把握機會盡速接種。聯合報系資料照
疾管署發言人曾淑慧表示，目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種廠牌，不過但Novavax新冠疫苗全國庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，有接種Novavax新冠疫苗需求民眾請把握機會盡速接種。聯合報系資料照

全球新冠疫情升溫，台灣連六周病例上升，最近一次統計門急診就診人次增加近七成。疾管署發言人曾淑慧表示，目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種，Novavax疫苗全國庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，想要接種民眾把握機會。公費新冠疫苗擴大接種至7月底結束，會不會延長？仍在討論中。

疾管署監測資料顯示，7月12日到18日的門急診就診人次，因新冠就診達4766人次，與前一周相比，就診人次上升66.5％，國內新冠疫情已持續第六周升溫，達流行閥值，正式進入「流行期」。目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種，均安全且有效對抗目前主流病毒株，滿12歲以上民眾可擇一廠牌盡快接種。

曾淑慧表示，Novavax新冠疫苗庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，到期將全數銷毀。莫德納新冠疫苗約44.3萬劑，效期至今年8月初、9月底。目前每周平均第一劑及第二劑疫苗接種數量約1000多劑，將持續開放給全民，滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗。

疾管署呼籲，65歲以上長者為感染後併發重症或死亡的高風險族群，提醒65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月（180天），應趕快再接種第2劑，以增強保護力，降低重症或死亡發生風險。

另今年秋季疫苗接種將採購240萬劑新冠疫苗，包括約220萬劑莫德納疫苗及20萬劑Novavax疫苗，皆會採用最新疫苗株XFG，目前藥廠已經和食藥署申請病毒株變更，預計10月1日後配合流感疫苗，針對高風險對象兩階段開打。

疫情 疾管署 新冠疫苗

延伸閱讀

新冠疫情流行嘉市門急診1周暴增逾5成　醫師：做好自主防疫管理

屏東縣明年元旦起補助長者健保費 預估14萬名長者受惠

狂犬病疫情未解 農業部延長19處森林育樂場域禁帶哺乳寵物入園

因應少子化、教師荒 教育部拋公費師培新制7月底上路

相關新聞

準「紅霞」颱風緩慢增強 鄭明典：外圍雨帶可能影響台灣

今年編號第13號的熱帶性低氣壓，有發展成颱風的趨勢，若成颱將命名「紅霞」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，熱帶性低氣壓的低層環流中心附近對流相對零散，強對流主要分布在西南側。

Threads問「左撇子怎麼騎車」意外爆紅 留言區神回全歪樓

一名網友在社群平台「Threads」提問「左撇子如何騎機車」，引發熱議。許多網友分享看法和經驗，部分左撇子表示騎機車並不受太大影響，討論內容幽默且多元。

陳建仁稱喝水可代謝苯駢芘 台大公衛教授：不能視為有效解毒方法

中研院長陳建仁日前在立院備詢時，稱「喝水可代謝苯駢芘（BaP）」，還稱「這基本上是事實」。不過，台大公衛學院教授詹長權今天在臉書發文指出，目前並無直接人體證據顯示，增加飲水量可有效降低苯駢芘毒性，且毒物動力學資料顯示，增加飲水量對苯駢芘代謝影響預期有限，「多喝水不能被視為苯駢芘暴露後有效解毒方法。」

高燒不退、全身紅 小心川崎氏症！連2童確診險冠狀動脈病變

苗栗大千綜合醫院兒科團隊最近一連收治2起一歲幼童確診「川崎氏症」的案例。兩名病童都出現持續高燒、草莓舌、雙眼充血、皮膚紅疹，甚至過去接種卡介苗的傷口處出現不正常紅腫等典型症狀。院方表示，幸好兒科醫療團隊展現高度警覺，病童在發病第5天內確診並及時用藥治療，成功化解心臟冠狀動脈病變的危機，2名病童都已順利康復出院。

注意水溫和時間！夏季泡腳養生 3大族群不適合

夏季高溫也可以泡腳養生，衛生福利部彰化醫院6名藥師今到社頭鄉醫事C據點，帶領長者製作天然中草藥足浴包，現做現泡，泡腳時說明應注意事項，特別是水溫和時間，泡到身體微微發汗，不必泡到滿頭大汗。

交友APP新制要來了！自動續約扣款、AI假會員都將納管

隨著行動裝置普及，交友軟體已成為不少民眾拓展人際關係的重要管道，但相關消費爭議也隨之增加。內政部近日公告「網路交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，未來若完成法制作業並正式上路，平台不得以預設勾選方式讓消費者同意自動續約，也不得限制已購買點數的使用期限；若以人工智慧（AI）或演算法建立假會員帳號與消費者互動，消費者可終止契約並要求退費。此外，平台也須建立年齡驗證、防詐騙及安全機制，進一步強化會員權益保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。