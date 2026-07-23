新冠病例暴增7成 Novavax疫苗剩4千劑且7月底過期 …疾管署籲盡快接種

全球新冠疫情升溫，台灣連六周病例上升，最近一次統計門急診就診人次增加近七成。疾管署發言人曾淑慧表示，目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種，Novavax疫苗全國庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，想要接種民眾把握機會。公費新冠疫苗擴大接種至7月底結束，會不會延長？仍在討論中。

疾管署監測資料顯示，7月12日到18日的門急診就診人次，因新冠就診達4766人次，與前一周相比，就診人次上升66.5％，國內新冠疫情已持續第六周升溫，達流行閥值，正式進入「流行期」。目前提供公費接種新冠疫苗有莫德納及Novavax兩種，均安全且有效對抗目前主流病毒株，滿12歲以上民眾可擇一廠牌盡快接種。

曾淑慧表示，Novavax新冠疫苗庫存僅餘4000劑，效期至今年7月31日，到期將全數銷毀。莫德納新冠疫苗約44.3萬劑，效期至今年8月初、9月底。目前每周平均第一劑及第二劑疫苗接種數量約1000多劑，將持續開放給全民，滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗。

疾管署呼籲，65歲以上長者為感染後併發重症或死亡的高風險族群，提醒65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等3類高風險對象已接種1劑且間隔6個月（180天），應趕快再接種第2劑，以增強保護力，降低重症或死亡發生風險。

另今年秋季疫苗接種將採購240萬劑新冠疫苗，包括約220萬劑莫德納疫苗及20萬劑Novavax疫苗，皆會採用最新疫苗株XFG，目前藥廠已經和食藥署申請病毒株變更，預計10月1日後配合流感疫苗，針對高風險對象兩階段開打。