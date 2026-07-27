不是你特別累，而是生活在耗電！盤點3種「低電量生活型態」，營養師提醒別只靠甜點！

每天一睜開眼，通勤、工作、家庭、生活大小事接踵而來，忙碌早已成為許多人的日常。真正讓人覺得「沒電」的，不只是工作量，而是長時間維持緊湊節奏，加上三餐不固定、作息不規律，讓身體的補給逐漸跟不上生活步調。

營養師表示，不少人以為疲憊只是睡不夠，其實生活型態與飲食習慣也扮演重要角色。以下盤點三種常見的「低電量生活型態」，看看自己是否也中了幾項？

低電量生活型態1：長時間投入工作，狀態慢慢下滑

對許多上班族、學生或需要長時間規劃工作的族群來說，每天安排會議、整理資料、撰寫企劃、回覆訊息，往往一忙就是好幾個小時。到了下午，不少人開始覺得精神不如上午、反應變慢、做事效率下降。

趙函穎營養師分享，自己每天一早也常是行程滿檔，因此特別重視早餐的營養搭配。她習慣以茶葉蛋、水果、綜合堅果，再搭配一瓶豆漿，希望一次補足碳水化合物、蛋白質、油脂及植化素等營養，讓一天有好的開始。

長時間投入工作，狀態慢慢下滑，建議早餐來一瓶豆漿補充營養，開啟好的一天。 圖／ADAM攝影

長時間投入工作，狀態慢慢下滑，建議早餐來一瓶豆漿補充營養，開啟好的一天。 圖／ADAM攝影

低電量生活型態2：生活節奏不停加速，營養補給卻跟不上

外食族、通勤族及雙薪家庭，經常一早趕著出門，工作期間會議接連不斷，三餐時間也不固定。忙碌之下，不少人會以咖啡、含糖飲料或點心快速填補空檔，卻容易忽略均衡飲食的重要性。

趙函穎營養師表示，早餐適度補充碳水化合物與優質蛋白質，有助於經過一整晚空腹後，作為開啟一天活力的重要營養來源。比起只補充熱量，更重要的是建立均衡且方便執行的飲食習慣。

生活越忙，越容易忽略均衡飲食，建議早餐搭配一瓶豆漿補足營養。 圖／ADAM攝影

低電量生活型態3：下班後，忙碌還沒結束

結束工作後，不少人還要採買、照顧孩子、整理家務或安排各種生活大小事，真正能休息的時間並不多。即使到了下午或晚上，生活依然維持快節奏，也因此更容易忽略日常營養補給。

趙函穎營養師分享，除了早餐之外，下午也是許多人容易感到疲憊的時段，因此她有時會將統一陽光陽光黃金豆豆漿作為下午茶，休息片刻、轉換心情；長時間工作或下班後，豆漿是方便取得的營養補給。

下班後仍要處理家務，累積的生活負荷影響每天的狀態，建議喝個豆漿補充營養，休息片刻、轉換心情。 圖／ADAM攝影

疲憊時只喝甜飲，真的補對了嗎？營養師解析日常補給關鍵

不少人在忙碌或感到疲憊時，第一個想到的是手搖飲、咖啡或甜食，希望快速補充能量。但往往越喝越累，營養師建議選擇兼具營養與便利性的飲品，作為日常飲食的一部分。

營養師指出，統一陽光陽光黃金豆豆漿採用非基因改造黃豆研磨製成，不添加豆粉、香料及防腐劑，保留黃豆自然風味；每瓶400毫升可提供25.6公克碳水化合物與14公克植物蛋白質，兼具濃郁豆香與優質蛋白質，適合作為早餐、下午茶或工作空檔的日常補給選擇。

營養師也提醒，規律作息、均衡飲食、充足休息，再搭配方便取得且營養均衡的飲食安排，才能讓自己更從容面對每天不同的生活挑戰。