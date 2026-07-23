兒少精神疾病盛行率逾3成 校園轉介醫療卡關！衛福部將設專責心智病房

兒童精神疾病流行病學調查發現，6個月及終生盛行率分別為25%及31.6％，且有逐年上升趨勢。中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯表示，校園輔導系統雖積極協助學生轉介就醫，但與醫療體系的合作仍停留在「轉介看診」階段，缺乏持續性的雙向溝通與追蹤機制，建議建立校園駐診、通訊諮詢及跨專業合作制度，補強校園、家庭與醫療之間的照護斷點。

蔡曉雯表示，部分學生因同儕衝突或家庭壓力造成情緒困擾，尚未達到需要醫療介入的程度，通常由校園輔導系統協助。不過不少家長對精神醫療存有疑慮，輔導老師往往需要花費大量時間與家長溝通、說服，但考量親師關係及可能衍生的衝突，老師通常只能盡力勸導，若家長拒絕，也難進一步介入，成為校園轉介醫療常見斷點。

蔡曉雯說，若孩子確實需要醫療介入卻未能就醫，不僅延誤治療，也會影響校園後續輔導。醫師的診斷有助於學校了解孩子真正面臨的問題，特別是特殊需求學生，透過醫療與教育共同合作，才能提供更適切的協助，但現在優些情況是醫囑遵從性不佳，也讓學校難以掌握學生後續治療情況，影響持續輔導成效。

蔡曉雯建議政府投入更多資源，建立醫療與校園合作機制，包括推動精神科醫師到校駐診、設置校園專屬諮詢門診，及透過視訊或通訊方式辦理專家諮詢會議，讓輔導老師能直接與醫師討論個案。同時，也應提高專家鐘點費及駐診費用，提高醫療端參與意願。

蔡曉雯指出，目前僅有少數醫院設置嚴重情緒困擾個案管理師，協助串聯醫院、醫師與學校，但整體資源仍不足，建議擴大推動此類制度。同時，可委託精神醫學會盤點具有合作意願的精神科醫師及醫療院所，建立可供學校查詢的轉介名單與聯絡窗口，提升合作效率。

衛福部心健司副司長鄭淑心表示，推動兒少心理健康促進，透過與大專校院及民間團體合作，發展兒少心理健康促進方案，同時提升民眾心理健康識能，推廣心快活心理健康學習平台，並加強媒體自殺事件正向報導教育，希望提升民眾辨識心理危機及適當處置的能力。

衛福部持續布建心理健康支持資源，包括提供1925安心專線服務，及符合青少年使用習慣推出的青少年文字心理協談服務，未來將持續擴大服務量能。並針對教師、輔導老師及輔導人員開發自殺防治數位教材，希望透過校園三級輔導機制，提升第一線辨識高風險學生及危機處置能力。

另外，目前已成立「自殺防治諮詢會」，由10個部會及5個司署共同參與，並邀請兒少代表加入討論，希望透過跨部會平台整合資源，研議兒少心理健康相關政策。同時，行政院層級也設有「兒童及少年福利與權益推動小組」，由政務委員主持，針對兒少權益、心理健康及數位治理等議題進行跨部會協調。

針對15至45歲心理健康支持方案是否下修？鄭淑心說，方案自2023年8月推動至2025年底，已有超過8萬人次使用，其中15歲以下約占5.47%。但未納入15歲以下兒少，是考量學生輔導法修法後，校園三級輔導機制已大幅增加人力，經與教育部協商後，認為15歲以下學生主要生活場域仍在校園，因此優先透過校園系統提供心理支持。

鄭淑心表示，為改善兒少精神醫療資源不足問題，衛福部規畫建置兒少專責心智病房，目前台大醫院預計今年底啟用北部首座兒少心智病房，中部及南部也正與醫療院所洽談設置。未來將建立分級照護模式，心理困擾者可在社區接受心理支持服務，中度個案可透過兒少日間照護接受治療，重症患者則入住專責心智病房，並強化校園與醫療間雙向轉介及後續追蹤，讓個案能在病情穩定後順利回到校園。

社家署長周道君說，現行衛生體系多採「業務別」分工，例如疾病防治、醫療、心理健康等依功能設置單位；社會福利體系則較偏向「族群別」規畫，以兒少、身心障礙者、老人、婦女等不同族群提供服務。因此，兒少心理健康究竟應依循業務功能管理，或納入以兒少為核心的族群治理，是組織改造過程中重要的討論議題。

周道君表示，未來將成立「兒童及家庭署」針對兒童心理的業務會如何在組織中運作，仍在討論，不管會不會直接放到署裡，未來的兒家署它一定會去承擔一個協調跟整合的工作，提供更完整的兒少支持體系。