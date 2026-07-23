甲醛炊粉延燒校園綠追送驗批次 高虹安:逐批確認未使用、未檢出

新竹市明好企業社炊粉檢出甲醛，是否流入校園午餐引發政治攻防。民進黨竹市長參選人莊競程今率「新竹隊」議員召開記者會，質疑市府資訊不透明；市長高虹安則強調，已逐校、逐批清查，確認校園未使用問題批次，相關米粉檢驗甲醛均未檢出。

莊競程指出，台南市5月底已驗出問題炊粉並通報竹市，竹市衛生局6月初複驗不合格，卻遲至7月18日才公布，長達7周恐讓問題產品持續流通；且目前回收率僅約兩成，其餘是否流入幼兒園、安親班及餐飲場所仍待交代，要求市府公開完整流向並加速追查。

市議員鄭美娟表示，市府未第一時間公布批號、流向及檢驗報告，且校園5月19日已有明好企業米粉，業者送驗的卻是6月18日貨品，無法消除家長疑慮；北區市議員參選人林士凱指出，市府所稱「第三方驗證」實為業者自行送樣的委託試驗報告，只能證明單一檢體未檢出甲醛，要求公開完整資料。

市議員劉彥伶表示，食安處理關鍵是即時、透明，市府若掌握採購及供貨批號，就應主動完整說明，不應讓家長自行拼湊資訊；市議員劉崇顯質疑，市府僅稱問題批次未流入校園，卻未公布完整查核數據、流向及檢驗報告，應公開學校、供餐日期、批次及處理時間軸。

東區市議員參選人曾翰揚批評，市府說明無法化解疑慮，要求交代是否直到家長質疑才調查，以及究竟有多少問題米粉可能已被學童食用。

市府澄清，網路上部分產品保存期限2年資訊可能為舊版標示或不同規格產品。本次抽驗農耕牌新竹炊粉外包裝保存期限為3年，公告有效日期並無不符；經全面清查學校及團膳業者，確認營養午餐未使用問題批次，校園相關米粉均有產銷履歷及檢驗證明，第三方檢驗甲醛均未檢出，將持續查核把關食安。

高虹安強調，市府已完成全市校園營養午餐清查，逐校、逐批比對食材履歷、進貨紀錄及供應批號，確認各級學校均未使用衛生局公告下架的問題批次米粉。竹市3家團膳業者中，僅1家曾向明好企業採購米粉，但供應校園產品均非問題批次，第三方檢驗甲醛也均未檢出。她強調，校園食安沒有妥協空間，若發現風險將立即停用、全面清查並依法處理。

新竹市明好企業社炊粉檢出甲醛，是否流入校園午餐引發政治攻防。民進黨竹市長參選人莊競程今率「新竹隊」召開記者會，質疑市府資訊不透明。記者黃羿馨／攝影