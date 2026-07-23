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嘉義中埔鄉發生3.0規模淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊

07/23-15:05<a href='/search/tagging/2/嘉義' rel='嘉義' data-rel='/2/147406' class='tag'><strong>嘉義</strong></a>縣中埔鄉發生規模3.0有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
07/23-15:05嘉義縣中埔鄉發生規模3.0有感地震

2026年7月23日下午3時05分，嘉義縣中埔鄉附近發生規模3.0的淺層地震，震源深度約10.1公里，屬於極淺層地震。根據測定，震央位於嘉義縣政府東方約20.3公里處。此次地震因震度較輕，造成部分鄰近縣市民眾有明顯搖晃感，但未傳出災害報告。

最大震度2級地區:臺南市

臺南市白河區測得本次地震最大震度為2級，屬於輕震範圍，多數人在靜止狀態下可感受到搖晃，室內懸掛物及電燈輕微擺動，靜止的汽車亦微搖。此震度未對建築物或日常生活造成明顯影響。

最大震度1級地區:嘉義市、嘉義縣、雲林縣

嘉義市、嘉義縣其他地區以及鄰近的雲林縣測得震度為1級，屬於微震範圍，僅靜止時敏感者能感覺微小震動，無須特別防範措施。

此次地震規模及震度皆屬較低，民眾無須過度擔憂，但仍建議依照防震守則，保持警覺與防災準備。地震時室內應採取「趴下、掩護、穩住」等基本動作，遠離窗戶和易倒物品，確保安全。事後可檢查家中燃氣管線及電力設施，避免次生災害。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

嘉義 地震

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