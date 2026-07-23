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進度超前！上半年水庫清淤破千萬立方公尺 達全年目標5成

中央社／ 台北23日電
水利署統計，今年上半年全台主要供水水庫已清淤1020萬立方公尺，達到全年清淤目標的5成，進度超前。 圖／北區水資源分署提供
水利署統計，今年上半年全台主要供水水庫已清淤1020萬立方公尺，達到全年清淤目標的5成，進度超前。 圖／北區水資源分署提供

水利署統計，今年上半年全台主要供水水庫已清淤1020萬立方公尺，達到全年清淤目標的5成，進度超前。水利署表示，春季部分地區降雨偏少，已在確保供水安全下配合清淤；待6月梅雨挹注、水情回穩後，即全面恢復抽泥，提升供水穩定與水庫永續經營。

水利署今天透過新聞稿表示，台灣地形陡峻、地質脆弱，颱風豪雨期間集水區易挾帶大量泥砂進入水庫，造成淤積並影響蓄水容量及供水穩定。水利署依不同水情採行低水位陸挖、高水位抽泥及颱洪期間水力排砂等多元清淤策略，落實全年清淤不中斷。

水利署表示，上半年中部鯉魚潭及南部曾文、烏山頭、南化等水庫曾配合調度調整抽泥，待6月梅雨挹注、水情回穩後，即全面恢復抽泥並積極趕辦各項清淤工程。

其中，曾文水庫自114年新增第4艘抽泥船後，4艘抽泥船全天候運轉，上半年完成清淤291萬立方公尺，達到年度目標的5成。石門、鯉魚潭、高屏溪攔河堰等重要供水設施也持續依水情加速辦理抽泥及陸挖作業，高屏溪攔河堰上半年完成陸挖176萬立方公尺，已達年度目標約75%，為下半年颱洪及枯水期間供水預做準備。

水利署指出，經濟部自105年推動「水庫庫容有效維持綱要計畫」，針對13座主要供水及嚴重淤積水庫加強減淤與清淤。106至114年平均年清淤量達1463萬立方公尺，為計畫推動前，即99至105年平均年清淤量的2.5倍，整體清淤量能已大幅提升。

水利署說，114年全台水庫清淤達1929萬立方公尺，創歷史新高；另趁丹娜絲颱風及豪雨高泥流時機辦理水力排砂362萬立方公尺，創歷史次高。

水利署表示，近3年數據顯示，石門、阿公店、牡丹、仁義潭、澄清湖、明德、白河等7座水庫清淤量已高於入庫平均來砂量，曾文水庫也達進出平衡，水庫有效庫容已持續回升。

水利署強調，在新建水庫日益困難下，維持既有水庫有效庫容是提升供水韌性的關鍵。未來除精進抽泥設備、施工量能及把握颱洪期間適時辦理水力排砂外，也將透過水土林聯繫平台與農業部林業及自然保育署、農村發展及水土保持署深化合作，落實源頭減砂、庫區清淤、適時排砂三管齊下策略，提升水庫供水韌性，因應極端氣候挑戰。

水利署 高屏溪 曾文水庫

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