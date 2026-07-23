移工離境帳戶遭凍結 勞動部籲雇主儘早給付薪資

金管會今年起強化外籍人士金融帳戶管理，勞動部近日發函提醒，雇主應在移工離境前儘早完成薪資結算及給付，避免因帳戶遭凍結導致退匯，引發薪資爭議。

避免移工帳戶遭到詐騙集團利用，金管會今年起要求金融機構，若知悉移工有「期滿離境、行方不明、查處收容」等情形，將暫時凍結移工存款帳戶。

不過，由於近期有金融機構反映，部分雇主會依照以往薪資轉帳方式，在移工離境後匯入剩餘薪資，但因帳戶已遭凍結，導致款項退匯、無法入帳，衍生薪資給付爭議。

對此，勞動部近日發函提醒，建議雇主應儘量在移工聘僱許可期限屆滿、返國前完成薪資結算與給付。

勞動部表示，假設無法及時完成，雇主也可改以支票、現金或去法院提存等其他不須使用原金融帳戶的方式，發放剩餘薪資，以避免後續爭議。

依勞動基準法規定，工資應全額直接給付勞工，勞動部表示，雇主如果未全額給付薪資，將處新台幣2萬至100萬元罰鍰，若經主管機關裁罰或通知限期給付卻未給付，更可能被廢除聘僱許可，提醒雇主留意。