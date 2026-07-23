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陳建仁稱喝水可代謝苯駢芘 台大公衛教授：不能視為有效解毒方法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，並說任何致癌物都是這樣。這番言論引來批評。記者許正宏／攝影
中研院院長陳建仁為食藥署「喝水可代謝苯駢芘(BaP)」的說法背書，並說任何致癌物都是這樣。這番言論引來批評。記者許正宏／攝影

中研院長陳建仁日前在立院備詢時，稱「喝水可代謝苯駢芘（BaP）」，還稱「這基本上是事實」。不過，台大公衛學院教授詹長權今天在臉書發文指出，目前並無直接人體證據顯示，增加飲水量可有效降低苯駢芘毒性，且毒物動力學資料顯示，增加飲水量對苯駢芘代謝影響預期有限，「多喝水不能被視為苯駢芘暴露後有效解毒方法。」

詹長權指出，苯駢芘為一級致癌物，具高度疏水、親脂親油特性，苯駢芘化學結構由5個苯環組成，為一種非極性烴毒物，無法與水分子形成氫鍵，因此它排斥水易溶於有機溶劑、油和脂肪，實驗顯示苯駢芘在油脂中溶解度，比在水中溶解度高130萬倍以上，且苯駢芘接觸人體細胞時，不需要任何載體即可溶入細胞膜親油性核心，直搗細胞質內部，接觸細胞核、DNA。

美國環保署出版物「苯駢芘毒理學評估」指出，苯駢芘經口食入後，可由腸胃道吸收，且高脂質飲食或油脂介質食物，如玉米油、大豆油、三酸甘油脂等，通常會增加苯駢芘腸道吸收，該物質經腸道吸收後，會輸送至肝臟，後續分布多個器官及組織，於同一分評估中，並未指出增加飲水量可降低苯駢芘毒性，也未建議將多喝水作為降低苯駢芘體內負荷或毒性的方法。

詹長權指出，前述毒理學評估中所述苯駢芘毒品動力學，可解釋即使增加飲水量，即使有影響，其效果也非常有限，原因是苯駢芘並非溶解於水中，再由尿液排出的物質，苯駢芘需先經過代謝活化、結合反應後才能被排泄，且其排泄路徑是經由膽汁、糞便，而不是尿液，因此多喝水增加尿液量，對於經口攝食苯駢芘解毒效果有限。

詹長權說，目前國際上雖無公共衛生或醫療機構針對苯駢芘攝入後的致癌毒性，提供補救方案或解毒劑，但多數專家建議，為減輕人體苯駢芘負擔，應停止繼續食用苯駢芘汙染食物，同時盡量減少來自其他食物、呼吸、皮膚等途徑暴露的苯駢芘，並以水果、蔬菜、豆類及全穀為主飲食，增加體內抗氧化劑。

陳建仁

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