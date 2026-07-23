一秒住進波特羅的畫框！相片大師與波特羅特展合作推出濾鏡免費玩

想像自己走進畫框，變成圓滾滾又逗趣的藝術主角？現在只要一張照片就能實現。「圓潤的魔法 波特羅特展」攜手訊連科技（CyberLink）旗下AI影像創作App「相片大師PhotoDirector」，推出官方合作AI藝術濾鏡，只要上傳照片，就能立即變身哥倫比亞藝術大師費爾南多．波特羅（Fernando Botero）畫中誇張比例、圓潤逗趣的主角，即日起免費開放下載體驗。

「圓潤的魔法 波特羅特展」自6月19日起於台灣中正紀念堂展出，集結油畫、素描、水彩與立體雕塑等118件波特羅經典作品，完整呈現其獨樹一幟的藝術風格與創作歷程。

藝術走入日常，好玩才是重點

這次合作是「相片大師」與國際重量級藝術展覽跨界合作，把經典藝術變成人人都能參與的社群遊戲：輕鬆上傳照片、AI立即生成專屬畫作、隨手分享到限動或社群，讓年輕世代用最沒有距離感的方式親近藝術，也為展覽在網路上創造更多話題與討論熱度。

訊連科技共同總經理林昭宏表示：「我們希望用AI降低藝術體驗的門檻，讓大家不只是欣賞藝術，也能親自參與創作，用更有趣的方式感受經典。」

怎麼玩？打開App、上傳照片，秒變畫中人

玩法很簡單：打開「相片大師」App，上傳或直接拍一張照片，就能把臉部特徵和波特羅招牌的圓潤誇張比例結合，瞬間變身油畫中膨脹又有戲的主角，甚至還能玩出可愛動物、水果造型的版本，話題感十足。本次共推出四款濾鏡，一次就能體驗四種不同玩法的變身效果。

即刻下載相片大師 App 免費體驗波特羅限定濾鏡 即日起下載「相片大師（PhotoDirector）」App並更新至最新版，就能免費體驗四款波特羅AI藝術濾鏡；如果想近距離看本尊，「圓潤的魔法 波特羅特展」門票也同步於 udn 售票網 熱賣中，邀請民眾透過手機創作與實地觀展雙重體驗，近距離感受波特羅充滿魅力的藝術世界。

關於相片大師PhotoDirector

「相片大師（PhotoDirector）」為訊連科技（CyberLink）旗下 AI 影像創作 App，支援 iOS 與 Android 平台，結合 AI 智慧修圖、AI 生成技術、濾鏡特效及多元創意編輯功能，協助使用者輕鬆完成專業級影像創作。未來亦將持續透過 AI 技術創新與跨界合作，提供消費者更多元、有趣且富創意的影像創作體驗。

立即體驗波特羅AI藝術濾鏡：

相片大師 PhotoDirector App (App Store)

相片大師 PhotoDirector App (Google Play Store)

關於訊連科技

訊連科技（5203.TW）成立於 1996 年，是全球領先的數位創意編輯軟體與人工智慧（AI）解決方案供應商。訊連科技持續推動 AI 創新，並將其應用於消費、商業及教育市場，提供廣泛的解決方案。旗下創意導演Director Suite 內含威力導演PowerDirector、相片大師PhotoDirector、Promeo 等屢獲殊榮的內容創作工具，致力於賦能各層級的創作者及行銷人員；同時，FaceMe人臉辨識以全球領先的高精準度表現，成為AIoT、安控與數位身分驗證應用的重要基石，支援多元產業的安全與身份識別需求。