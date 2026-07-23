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注意水溫和時間！夏季泡腳養生 3大族群不適合

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師到社頭鄉的醫事關懷據點，指導長者泡腳的中醫藥知識。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院中醫師到社頭鄉的醫事關懷據點，指導長者泡腳的中醫藥知識。記者簡慧珍／攝影

夏季高溫也可以泡腳養生，衛生福利部彰化醫院6名藥師今到社頭鄉醫事C據點，帶領長者製作天然中草藥足浴包，現做現泡，泡腳時說明應注意事項，特別是水溫和時間，泡到身體微微發汗，不必泡到滿頭大汗。

彰化醫院藥劑科主任李瑞文和張雨淳、張幸逢、黃竹珈、邱富強、楊德宏，執行衛福部中醫藥司「中醫藥衛生教育推廣」計畫案，今到社頭鄉社區長照機構的醫事C據點，教長者依序把薑黃、川紅花、大風草、艾葉、廣藿香與香茅等各1錢放入棉布袋，仔細束緊袋口後放進溫水開始泡腳。

藥師邱富強說，足浴舒適關鍵在於「水溫適中、時間得宜」，建議睡前1至2小時前泡腳最好，水溫攝氏38度至42度之間，泡腳時間15至20分鐘，感覺身體微微發汗，切勿泡到汗流浹背；足部有傷口、極度饑餓或剛吃飯後不宜泡腳；嚴重心血管疾病患者、糖尿病感覺異常者和孕婦等族群，如要泡腳應留意相關禁忌與注意事項。

藥師分享「足部是人體第二心臟」的概念，因足部遍布經絡與神經末梢，適當泡腳有助促進氣血循環、放鬆身心、改善手腳冰冷、舒緩疲勞及提升睡眠品質，很 適合銀髮族保健。藥師示範浸泡足浴包的正式方法，泡腳的水深最好在腳踝以上12公分，可淹到足底湧泉穴和三陰交穴。

長者手做足浴包很開心，張姓長者表示，不知道足浴也有「眉角」，下課後要去中藥店買材料回家泡。藥師黃竹珈說，手做足浴包結合中醫藥衛教，長輩不但體驗手作樂趣，更在互動中學習養生知識，增進身心健康。

衛福部彰化醫院到社頭鄉的醫事關懷據點執行「中醫藥衛生教育推廣」計畫案，指導長者泡腳的中醫藥知識。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院到社頭鄉的醫事關懷據點執行「中醫藥衛生教育推廣」計畫案，指導長者泡腳的中醫藥知識。記者簡慧珍／攝影

衛福部 社頭鄉

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