交友APP新制要來了！自動續約扣款、AI假會員都將納管

隨著行動裝置普及，交友軟體已成為不少民眾拓展人際關係的重要管道，但相關消費爭議也隨之增加。內政部近日公告「網路交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，未來若完成法制作業並正式上路，平台不得以預設勾選方式讓消費者同意自動續約，也不得限制已購買點數的使用期限；若以人工智慧（AI）或演算法建立假會員帳號與消費者互動，消費者可終止契約並要求退費。此外，平台也須建立年齡驗證、防詐騙及安全機制，進一步強化會員權益保障。

為建構更公平、安全的網路交友環境，保障消費者權益，內政部依《消費者保護法》公告「網路交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，未來完成法制作業後，交友平台將迎來首套專屬契約規範。

此次草案中有幾大亮點，首先，是許多會員在意的免費試用結束後自動扣款，草案明定，平台若提供自動續約或免費試用期滿後自動轉為付費方案，必須在首次收費前，以清楚且明顯的方式揭露自動續約政策，並取得消費者明確同意，不得以預先勾選或視為同意等方式取得授權；同時也必須提供與訂閱同樣容易的取消方式。若契約期間超過三個月，平台還須在續約前三天通知消費者，避免會員因忘記取消而被扣款。

草案也針對近年外界關注的AI假會員問題訂出規範。若平台以演算法或人工智慧等方式，在沒有正當理由下建立或使用不實會員帳號與消費者互動，消費者可終止契約，平台除須依規定退費外，還須負擔相關違約責任，以避免業者利用假會員提高互動率或誘導消費者持續付費。

此外，草案也保障會員退費權益，規定消費者在契約期間內可隨時終止契約，平台應退還未使用的費用，若收取手續費，最高不得超過剩餘退款金額的10%；同時不得另訂不合理退費方式，也不得限制消費者已購買點數的使用期限，避免花錢購買的點數因逾期失效。草案也禁止業者以「廣告僅供參考、不構成契約內容」等條款免除責任，避免消費者因廣告內容與實際服務不符而求償無門。

另外，草案也限制業者不得片面變更契約內容，若調整會員權益或服務內容，應至少提前15天公告並通知消費者，未依規定通知者，變更將不生效；若消費者不同意，也可終止契約。

為提升交友安全，草案要求業者建立會員身分及年齡查核機制，不得僅以會員自行填寫出生年月日作為驗證方式，也不得提供服務給未滿18歲者。同時，平台須建立防詐騙、性騷擾及兒少性剝削等安全機制，若發現會員涉嫌詐騙、性侵害等重大違法情形，應依法採取必要措施；若會員帳號遭冒用，也應立即協助停權、恢復帳號並維護系統安全，以降低人身及財產風險。