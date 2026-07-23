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吹冷氣感冒？醫揭夏日倦怠真相 出現「這些症狀」快降溫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名阿伯誤以為是感冒，求診後發現是熱衰竭但未立即處理，加上身體嚴重缺水，最後引發急性腎損傷。 示意圖／AI生成
一名阿伯誤以為是感冒，求診後發現是熱衰竭但未立即處理，加上身體嚴重缺水，最後引發急性腎損傷。 示意圖／AI生成

炎炎夏日氣溫動輒突破35度，不少人出現全身無力、頭暈、食慾不振等症狀時，往往以為是長時間吹冷氣造成「夏日感冒」。腎臟科醫師洪永祥提醒，這些不適也可能是身體無法正常散熱所引發的熱衰竭，若未及時處理，除了可能惡化為熱中暑，嚴重脫水也可能造成急性腎損傷。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，日前一名阿伯到診間求診，表示自己「感冒」多日，吃藥後「整天昏昏沉沉、飯也吃不下，全身累得要命…」。檢查後發現，患者體溫偏高、皮膚微乾、脈搏極快，身上甚至完全沒有流汗，這代表身體已無法有效散熱。由於熱衰竭發生後未立即處理，加上身體嚴重缺水，最後引發急性腎損傷。

洪永祥指出，感冒與熱衰竭可從皮膚狀態、伴隨症狀及發病環境初步分辨。感冒患者發燒時常會畏寒、發抖，退燒時可正常流汗，並伴隨咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及全身痠痛等上呼吸道症狀。

熱衰竭初期則可能大量流汗、皮膚濕冷，隨著水分及電解質持續流失，皮膚可能轉為乾熱、無汗，並出現噁心、嘔吐、頭暈、肌肉抽筋及心跳過快等症狀。患者發病前通常曾長時間待在高溫、悶熱或陽光直射的環境，移至陰涼處並補充水分、電解質後，症狀可能獲得改善。

洪永祥提醒，炎夏若突然感到疲倦、頭暈，先別急著服用感冒藥，應迅速移至陰涼通風處，鬆開過緊衣物，並少量、分次補充水分及電解質，也可使用濕毛巾擦拭頸部、腋下及腹股溝等大血管通過處，協助身體散熱，切勿短時間內猛灌大量冰水。

他強調，夏季除了補充水分，防曬與保持通風也相當重要。若出現極度疲勞、持續嘔吐、意識異常，或皮膚高熱卻完全無汗等情況，應立即就醫，避免熱衰竭進一步惡化。

本網站曾整理熱傷害的預防方式，任何人在炎熱潮濕環境中都可能發生熱傷害，其中以嬰幼兒、65歲以上長者、長時間戶外工作或運動者、飲水不足或飲酒者，以及服用利尿劑、患有慢性疾病者風險較高。剛進入高溫環境、尚未適應氣候的人，也更容易出現熱衰竭或中暑。

醫師提醒，人體適應高溫通常需要數天至數週，天氣突然轉熱時，應循序增加戶外活動時間，避免立刻進行高強度運動。平時應避開上午10點至下午4點長時間曝曬，少量多次補充水分，並穿著淺色、寬鬆、透氣衣物。

高溫環境下應減少劇烈運動、增加休息次數，並隨時留意同行者、長者及幼童是否出現頭暈、噁心、極度疲倦等警訊。只要及早辨識症狀、立即降溫並適時就醫，多數熱中暑都有機會預防。

感冒 熱衰竭 中暑 腎功能

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