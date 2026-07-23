高齡意外懷三胞胎「喘到無法入睡」靠一招撐到34周順產

苗栗一對夫妻接受試管嬰兒療程，植入2顆胚胎後，其中1顆竟自然「一分為二」，意外懷上三胞胎，因產婦高齡，又屬多胞胎高危妊娠，孕期一度因心臟負荷過重呼吸困難，所幸經東元綜合醫院跨科團隊照護，嚴格控制體重，最終順利產下3名寶寶，母子均安。

艾微芙國際生殖中心不孕症主任劉勇良表示，這對夫妻北上至竹北艾微芙國際生殖中心求子，一次試管療程即成功懷孕，考量產婦已屆醫學高齡，接受胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A）後，植入2顆正常胚胎，未料初期超音波發現，其中1顆胚胎包囊內竟出現2個分裂個體，形成三胞胎。

夫妻決定讓胎兒自然發展，懷孕12周後經絨毛膜採樣、高層次超音波等檢查，確認染色體及發育穩定。不過三胞胎也讓孕程充滿挑戰，產婦孕期出現嚴重水腫，27周時更因心臟負荷過重，出現呼吸困難、無法入睡等症狀。

東元綜合醫院婦產部長田明訓表示，高齡、多胞胎均會增加高危險妊娠風險，包括子癇前症、妊娠高血壓、心臟病、胎位不正、產後大出血及血栓等，因此嚴格要求產婦控制體重，每周增加不超過0.5公斤，降低早產及母體風險。

三胞胎最終在34周又3天出生，姊姊2360公克、妹妹1980公克、弟弟2445公克，其中姊姊、妹妹正是由同一顆胚胎分裂而來。妹妹出生時體重較輕，經新生兒加護病房照護後也順利追上成長曲線，3名寶寶均健康返家。

孩子父親是消防員，他笑說，今年才剛換轎車，沒想到一次迎來3個寶寶，「馬上要升級休旅車了！」東元醫院表示，多胞胎妊娠風險較高，建議孕婦選擇具中重症緊急醫療及新生兒加護能力的醫院生產，以因應突發狀況。

東元綜合醫院副院長黃禹仁表示，東元婦幼醫療網絡串聯艾微芙精準助孕、婦產部產檢生產及兒科新生兒照護，形成「婦幼黃金三角」，提供從求子、孕產到新生兒的一條龍醫療服務。未來鄰近新竹高鐵站的「星悅產後護理之家」也將開幕，進一步將婦兒醫療延伸至產後照護。