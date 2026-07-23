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高齡換照新制凸顯聽損危機 失智風險高5倍

中央社／ 台北23日電

隨著高齡駕駛人換照新制上路，長者聽力問題受到關注。聽力師提醒，台灣聽力問題被低估，聽損會竊取創建記憶所需能量，加速腦部萎縮與退化，失智風險比一般人高出5倍。

根據現行法規，70歲以上的高齡駕駛人辦理換照時，必須通過包含視力、辨色力、聽力、四肢是否健全、活動能力、有無惡疾及身心狀況等多項體檢項目。法規規定以「矯正後」的結果為準，如聽力未達標準，可在專業醫師評估下，配戴助聽器等輔具，確保安全合規。

隨著高齡換照在即，長者與家屬開始重視聽損情況，中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長蔡鋕鑫近期透過新聞稿指出，聽力退化緩慢且容易被忽略，根據國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）報告指出，在14項已知失智症風險因子中，聽力損失高居第一。

蔡鋕鑫指出，台灣目前潛在聽損者約45萬人，但實際領有身障手冊者不到14萬人，足見多數人的聽力問題被低估。高齡換照是一個絕佳的檢視契機，聽力退化如未能及時介入，不僅會影響交通安全，國際醫學研究更證實，重度聽損者的失智風險將比一般人高出5倍。

蔡鋕鑫提到，聽力損失絕對不是「老了聽不見而已」的小事。一名70歲長者近期開始聽不清楚孫子的聲音，對話時總是需要旁人不斷重複，甚至因聽不清附近車輛喇叭聲，險些在路口被撞。這類驚險情況不斷，加上高齡換照在即，才讓長者與家屬開始重視聽損情況，就醫並配戴助聽器。

許多長者因聽不清楚或答非所問，經歷多次溝通挫折，往往選擇乾脆少講幾句話，甚至開始逃避聚會，逐漸失去社交生活。蔡鋕鑫指出，當長者因為聽不清楚而將自己關在家中，缺乏與外界互動的大腦刺激，就會加速陷入認知功能退化的惡性循環。

當發現家中長者看電視越開越大聲，或是日常對話中頻繁出現「你說什麼？」的反應，或開始變得沉默寡言，都是聽力可能亮紅燈的警訊。蔡鋕鑫呼籲，每年定期聽力檢查是守護大腦健康的關鍵，平時可透過是否能聽到搓揉手指發出的微弱聲音，初步評估一個人的高頻聽力狀況。

蔡鋕鑫表示，若在日常中察覺聽力有退化跡象，應盡快就醫接受專業評估，配戴合適的助聽輔具。透過助聽器等輔具的及時協助，不僅能有效減輕大腦聽覺中樞的負擔、延緩認知退化，更能幫助長者重新找回人際溝通的自信，並擁有完善的交通安全。

失智症 高齡駕駛

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