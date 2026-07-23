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Threads問「左撇子怎麼騎車」意外爆紅 留言區神回全歪樓

聯合新聞網／ 綜合報導
有人詢問左撇子在使用右手操作油門和剎車時是否感到不便，意外掀起熱議，吸引許多左撇子現身解答。 圖／AI生成
有人詢問左撇子在使用右手操作油門和剎車時是否感到不便，意外掀起熱議，吸引許多左撇子現身解答。 圖／AI生成

在社群平台「Threads」上，一名網友發起了一個有趣的話題，他詢問「左撇子是怎麼騎機車的？」此貼文一經發布，立刻引來大量網友的熱烈回應。

他的提問迅速在網路上引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「他是左撇子不是斷手」、「左撇子也有右手」、「冷知識：左撇子也是有右手的」。部分網友則認為，原貼文作者可能是想詢問左撇子在使用右手操作油門和剎車時是否感到不便。對此，有人指出：「的確是會的！很卡、很多人只讀文字表面意義而不會讀語意、蠻慘。」

也有網友分享了自己的經驗：「買車的時候說你是左撇子，車廠會幫你對調」、「我是左撇子，如果叫我電腦滑鼠用左手按我也不會」、「左撇子路過已笑瘋，但是剪刀比較困擾！」

不少左撇子網友也表示，騎機車並不會受到太大影響，「我們慣用右手的人也是會按左邊煞車啊」、「一樣正常騎，剛接觸到油門的新手，左撇子跟右撇子都一樣剛學習，久了就習慣了。」

這次討論也引發了更多有趣的延伸話題，例如「左撇子，一直很好奇，看右撇子拿菜刀切菜時不會切到手嗎？」更有網友指出：「你知道車子也有分左駕跟右邊駕嗎？」，整個留言區充滿了幽默與智慧。

原PO看到自己貼文引發關注後表示：「感謝大家熱烈的回覆，沒想到這篇文會爆，只是單純想知道另一個世界，沒想到當了一回傻B。」

左撇子 機車

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