影／立委與身障團體發聲 推動大型展演制度改革

身心障礙者參與大型展演活動時，普遍面臨身障席數量不足、購票流程不一致、購票權益遭差別待遇、場館資訊不透明及無障礙服務不足等制度障礙。立法委員林月琴、賴瑞隆、黃捷與台灣身心障礙兒童權利促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟及台灣障礙青年協會，上午共同在立法院舉行記者會，呼籲政府盡速建立一致制度，真正保障身障者公平購票、平等觀演及文化參與權。

林月琴直言，目前售票機制缺乏統一標準，熱門場次更常無法同步適用預購，讓身障者連買票都面臨巨大困境。她強調《身權公約》與《身權法》已明確保障身障者的文化參與權，現狀卻是「有系統、卻沒有制度」，主管機關文化部不能「只有補助、沒有監督」，讓身障權益淪為業者成本考量下的犧牲品。

林月琴感嘆表示，法規與公約早已國內法化，「身障者要去看一場演唱會、看一個運動比賽，我覺得比登天還要難」，呼籲政府儘速全面盤點場館設施，落實一致性的購票與監督機制，還給身障者平等的觀演權益。