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寄美國商品郵件明新制上路 稅費計算調整、每件增收2美元進口處理費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公告，自今年7月24日起寄往美國商品類郵件將收取進口處理費。聯合報系資料照
中華郵政公告，自今年7月24日起寄往美國商品類郵件將收取進口處理費。聯合報系資料照

美國海關暨邊境保護局自7月24日起，針對國際郵政網絡進口美國的商品類郵件，實施新版國際郵件進口處理程序，並同步調整關稅計算方式，未來寄往美國的商品類郵件，關稅不再統一依商品價值10%計算，而是依照不同商品的10碼美國稅則號數及適用稅率來計算，且每件還要收取2美元進口處理費。

美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）為強化國際郵件進口管理，並防止低報價值、規避關稅及違法進口等情形，自115年7月24日起，實施新版國際郵件進口處理程序，並同步調整關稅計算方式。

中華郵政說，7月24日以前的舊制，商品價值800美元（含）以下的郵件由寄件人繳稅，商品價值逾800美元則由收件人辦理繳稅；關稅依商品申報價值10%計算，另須支付美國合作報關業者關稅代繳服務費。

7月25日新制上路後，寄往美國商品價值2500美元（含）以下的郵件，改由寄件人負擔稅費，商品價值逾2500美元者，則須由收件人依美國海關規定辦理正式進口報關程序；關稅計算方式改為，依商品適用的10碼美國稅則號數、原產國及相關資料，對照美國海關規定稅率計算。

此外，美國新版國際郵件進口處理程序實施後，每件寄往美國的商品類郵件，不論是否產生關稅，均須繳納2美元美國進口處理費，另須支付本公司合作美國報關業者辦理稅費代繳作業的手續費。

中華郵政說，新制實施後，寄件成本將依商品種類而有所不同，並非所有商品都會增加費用，有些商品適用稅率可能低於10%，甚至為0%；但也有些商品適用稅率可能高於10%，實際關稅會依商品種類而不同。

舉例來說，民眾寄送一件申報價值80美元的商品至美國，舊制可能依商品價值10%計算關稅，約為8美元，再加上報關業者手續費。

以新制來計算的話，若該商品適用美國稅率為0%，則關稅為0美元，但仍須支付2美元進口處理費；若適用稅率為5%，則關稅約為5美元，另加2美元進口處理費及相關手續費；若商品適用稅率高於10%，實際負擔則可能高於舊制。

根據中華郵政公司統計，每年寄往美國的商品類郵件數量，約占總出口商品類郵件量的15%左右。

寄件流程部分則維持不變，中華郵政表示，寄件人於本公司官網的EZPost製作託運單時，應詳實填列內裝物品英文品名、原產國、商品申報價值、數量、重量等資料。美國10碼稅則號數（HTSUS）寄件人得自行填寫；若未自行填寫，則由EZPost系統依內容物資料判定，並顯示於託運單上。

EZPost系統將依寄件人填寫的資料，計算並提示應繳稅費；稅費均以美元計價，並依前一營業日台灣銀行即期賣出匯率收盤價折算為新台幣；寄件人至郵局交寄郵件時，應併同郵資繳納相關稅費。

關稅 中華郵政 美國

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