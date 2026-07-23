高燒不退、全身紅 小心川崎氏症來襲！接連2名病童確診及時化解危機

苗栗大千綜合醫院兒科團隊最近一連收治2起一歲幼童確診「川崎氏症」的案例。兩名病童都出現持續高燒、草莓舌、雙眼充血、皮膚紅疹，甚至過去接種卡介苗的傷口處出現不正常紅腫等典型症狀。院方表示，幸好兒科醫療團隊展現高度警覺，病童在發病第5天內確診並及時用藥治療，成功化解心臟冠狀動脈病變的危機，2名病童都已順利康復出院。

大千醫院指出，第一個個案是平日健康的1歲男童，因持續高燒3天伴隨食慾下降、水樣腹瀉、流鼻水和全身倦怠。家長曾帶至其他醫院急診，但症狀遲遲沒改善，隨後孩子陸續出現雙側手腳掌紅疹、眼睛發紅充血、嘴唇乾裂、舌頭變紅如「草莓舌」，連手臂上卡介苗接種處也變得紅腫，緊急轉往大千急診求助；院內兒科主任張濤澤評估後，高度懷疑為「川崎氏症」，立刻會診小兒心臟科醫師詹裕仁。經心臟超音波與臨床症狀綜合研判，確認符合典型川崎氏症。隨即施打靜脈注射高劑量免疫球蛋白與阿斯匹靈治療，男童在治療後體溫順利恢復正常，紅疹與脫水狀況消退，成功阻止急性冠狀動脈併發症。

另一名1歲女童本身有癲癇病史，因持續高燒5天就醫，同時也接連出現雙眼充血、嘴唇舌頭發紅、軀幹手腳出疹及卡介苗接種處明顯紅腫等川崎氏症的標準症狀。同樣由詹裕仁醫師確認診斷，立即給予治療，女童接受治療後，症狀改善且心臟狀況穩定，未留下血管併發症，現已出院返家休養。

詹裕仁指出，目前川崎氏症的確切致病原因不明，專家推測跟個人體質及病菌感染後的免疫反應有關，導致全身性的血管發炎。部分兒童的冠狀動脈會在發病後持續擴大，形成血管瘤或血栓，影響心臟收縮功能，極少數孩童甚至需要接受冠狀動脈繞道手術，才得以維持順暢的心臟血流供應。

他表示，川崎氏症好發於5歲以下幼童，如未能及時在10天的「黃金治療期」得到妥善治療，會有較高的機率產生冠狀動脈瘤，可能會導致心肌梗塞甚至猝死。但只要能及時對症下藥，便可以將冠狀動脈病變的發生機率從原本20%大幅降低至7%。

詹裕仁提醒，川崎氏症前3天的症狀與一般感冒或腸胃炎非常相似，要能在發病初期就確診川崎氏症，對兒科醫師是一件非常挑戰的事。如果家長觀察到家中孩童出現高燒，並持續4到5天不退，應提高警覺，確認孩童是否出現眼睛紅、草莓舌、嘴唇發紅、淋巴結腫大、皮膚紅疹或左臂卡介苗疤痕紅腫等情況，如有以上疑似症狀，應立刻尋求兒童心臟科醫師評估治療，以免錯失黃金治療期。

詹裕仁醫師表示罹患川崎氏症的病童，冠狀動脈在發病後會持續擴大（紅圈處），必須留意是否形成血管瘤或血栓。圖／大千綜合醫院提供

詹裕仁醫師提醒，如果發現孩子出現川崎氏症的症狀，務必及早就醫，把握黃金治療期。圖／大千綜合醫院提供