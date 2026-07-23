大阪燒怎麼煎才對？台灣客誤加1物 日店員急喊「牙美爹」制止

一名台灣網友在Dcard論壇分享在日本大阪用餐的趣事，引發網友熱議。該網友以「被日本店員大喊『牙美爹』你有過嗎？我有過」為題，描述了自己在大阪燒餐廳的尷尬經歷。

原PO表示，他在大阪初次嘗試自己煎大阪燒，因為對廚藝不熟悉，誤將醬油直接倒入麵糊中攪拌。此舉讓隔壁店員看傻眼，隨即大聲喊出「牙美爹！」提醒他停下，聲音之大，瞬間讓整間店安靜下來，甚至連隔壁桌的日本情侶都被吸引目光。

店員隨即上前解釋，指出該醬油應該是最後刷在大阪燒上的，而非用於攪拌麵糊。最終，該餐廳的自助煎烤服務變成了由店員親自操作，並警告該網友不要再自行嘗試。

此篇貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示：「光那句『牙美爹』和桌邊服務就值回票價了！」、「這趟日本之旅也算物超所值」。另有網友分享自身類似經歷，表示曾在日本用餐時因誤用調味料而被店員提醒。