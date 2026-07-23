去年食品中毒1212件七成未找出原因 公衛師：食安治理也要流病調查

北市公共衛生師公會表示，114年食品中毒案件1212件，其中僅279件確認病因，仍有933件未能判明病因，高達77%不知中毒事件為何發生。近期國內發生食安事件，外界認為應修改食安法因應，建議修法需注意食品管理、公衛監測、風險評估及健康影響分析，相互補位，才能在危害形成前辨識風險並及時介入。

台北市公共衛生師公會表示，今年四月起，即多次向食藥署提出食安制度改革建議，提醒政府食安問題已非單一事件，而是涉及原料、生產、加工、流通及消費端的系統性風險，應從事後查處進一步提升至事前預防。

北市公共衛生師公會表示，過去已提出建立食安風險預警制度、納入公衛專業及推動食安專業簽證制度等建議，相關意見尚未充分納入現行制度設計。此次油品食安事件再次凸顯，我國食安治理仍偏重事件發生後的查核、處分與究責，對於危害形成前的風險辨識、健康影響評估及跨專業治理，仍存在制度缺口。

公會表示，行政院近期提出《食品安全衛生管理法》修法方向，包括強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理等措施，主要著重於「事件發生後如何控制」；然而，食安治理更需要補足「事件發生前如何預防」的制度。

公會強調，食安不可能依靠單一道防線。依據風險管理理論，食安應建立多層次防護體系，透過食品管理、公衛監測、風險評估及健康影響分析相互補位，才能在危害形成前辨識風險並及時介入。

公衛師公會提出四項修法補強建議：

一、異常通報之外 應建立食安風險預警制度

公會指出，行政院修法強化異常通報、查核及應變機制，但食安治理不能只在問題發生後處理，更應建立國家級食安風險預警制度。公會建議整合食品來源、生產製造、邊境輸入、檢驗結果、地方稽查及健康監測等資料，建立食安風險分析與分級管理機制。透過流行病學分析、食品暴露評估及健康風險研判，政府才能提前掌握高風險食品、異常供應鏈及可能造成健康危害之因素，在事件擴大前採取預防措施。

二、第三方驗證之外 應建立食安專業簽證制度

公會表示，行政院提出第三方驗證制度，但食安管理仍需進一步明確專業責任與風險把關機制。公會建議針對高風險食品業者、一定規模以上食品製造業及中央公告特定食品業別，建立食安專業簽證制度。其中，食品技師負責食品製程安全、品質管理、食安系統建置及技術風險控制，公衛師負責健康風險評估、食品暴露分析、流行病學研判、食安事件調查及消費者健康影響分析。透過食品技師與公衛師專業分工，建立產品安全與健康風險雙重把關機制，形成食安第三方專業防火牆。

三、食安治理不能缺少公衛專業 114年食品中毒1212件僅279件判明病因

公會指出，中央規劃成立食安指揮中心，強化跨部會協調與事件應變，方向具有必要性；然而，食安治理不能只有指揮調度，更需要具備流行病學調查、食品暴露分析及健康風險評估能力。目前中央及地方食安事件調查體系，公衛專業參與完全不足，導致多數食品中毒事件雖完成行政調查，仍難以確認汙染來源、暴露途徑及致病原因。

以114年食品中毒案件為例，全年共發生1212件，其中僅有279件確認病因，仍有933件未能判明病因。公會認為，此結果顯示現行食品中毒調查體系在病因研判、風險追蹤及健康影響分析方面，有立即強化必要。公會強調，食安事件調查不應僅著重食品檢驗與產品管理，更應導入公衛調查模式，包括：

（一）流行病學分析：釐清病例分布、共同暴露因素及可能感染途徑。

（二）食品暴露風險評估：研判食品來源與健康危害之關聯。

（三）環境健康風險評估：掌握食品生產、加工及流通過程中的潛在危害。

因此，公會建議修正《食品安全衛生管理法》第4條及第12條：

修正第4條，於食品風險評估諮議會及重大食安事件專家機制中，明確納入公共衛生、流行病學及環境健康風險評估等專業。

修正第12條，將公衛師納入食品業者應配置之專業人員範疇，消除現行法制落差。

公會表示，《公共衛生師法》第13條已明定公衛師得執行「食品安全風險調查及品質管理方案之規劃、推動或評估」，其專業能力正是現行食安治理所欠缺的重要環節。

四、數位治理應提升為健康風險治理

公會表示，行政院提出數位治理方向，但數位化不應只是資料蒐集與行政管理工具，更應轉化為健康風險治理能力。公會建議將食品來源、生產製造、檢驗結果、流行病學資料及健康監測資訊整合，建立食安決策支持系統，使數據真正成為風險預警工具，而非僅供事件發生後追查使用。

此外，食安會報及相關跨部會機制，也應由事件協調平台逐步提升為常態化食安風險治理平台，建立風險排序、預警研判及政策介入機制。

公衛師公會表示，近期食安事件反映的是長期制度問題。食安改革不能只強化查核、處分及究責，更應建立能提前辨識風險、降低危害及保護人民健康的預防型治理架構。公會呼籲，行政院此次修法應進一步補足食安風險預警制度、食安專業簽證制度、公衛專業參與食安決策機制，以及健康風險治理架構，讓我國食安治理從「事件管理」提升為「風險治理」，從「事後究責」走向「事前預防」。

最後，公衛師公會主張，衛福部長石崇良已推動修法及制度改革方向，現階段應持續完成改革工作，使食安治理從被動應變走向主動預防。然而，食藥署作為食安第一線主管機關，對於風險監測、預警管理及行政執行機制不足，應負起行政責任，以展現政府強化食安治理、重建人民信任的決心。