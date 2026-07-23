快訊

1月底剛逃過暗殺！墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見Rh陰性血心梗命危！中榮團隊成功植入「居家心室輔助器」救命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總心臟血管外科團隊協助46歲心臟衰竭患者（左三）安裝居家長效型心室輔助器，順利回到日常生活。圖／台中榮總提供
台中榮總心臟血管外科團隊協助46歲心臟衰竭患者（左三）安裝居家長效型心室輔助器，順利回到日常生活。圖／台中榮總提供

1名46歲男子是全台僅千分之3人口的罕見「Rh陰性血」病人，3月因急性心肌梗塞合併心因性休克，送至醫院接受心導管手術打通血管，但發現因左心室射血分率剩不到20%且持續休克和肺水腫，插管後緊急轉診至台中榮總。所幸經心臟血管中心主任李文領與心臟血管外科主任魏晧智領導心因性休克團隊接手，打通部分狹窄血管後，置放「居家長效型心室輔助器」得以康復回到日常生活，等待合適的心臟移植機會。

魏晧智說，雖然國外曾有零星案例報導Rh陰性血病人接受Rh陽性心臟移植，但心臟移植團隊考量排斥風險，醫病討論後決定為他申請健保給付「居家長效型心室輔助器」，以體內小型幫浦協助衰竭心臟，供應血液至全身，作為等待移植期間的過渡治療。尤其，此次手術因考量心臟手術高出血風險及Rh陰性血稀少，術前充分周延計畫，所幸僅輸2袋血即植入輔助器完成手術。

心臟血管外科醫師郭家誠說，台中榮總心因性休克團隊由心臟內外科醫師組成，協助每一階段的治療，當病人需要進階機械式循環輔助時，外科醫師能及早介入，以穩定肝、腎、腦部與腸道等器官功能。近3年來已為21名嚴重心因性休克病人置放短效型或長效型心室輔助器，其中約6成病人順利存活至接受心臟移植手術。

魏晧智說，根據國外大型研究，長效型心室輔助器2年存活率趨近心臟移植成效。對於排斥反應機率高、體型過重或過瘦、免疫系統異常等需要長時間等待才能配對合適心臟移植的病人，居家長效型心室輔助器可作為返家正常生活的重要橋樑。且自2018年起，對屬器官移植中心等待名單內、無法脫離強心劑且肝腎功能正常的心因性休克與心臟衰竭病人，健保署開放申請給付。

衛福部統計，心臟疾病位居十大死因第2位，僅次於癌症，且臨床觀察心肌梗塞有年輕化趨勢，常見危險因子包括老化、抽菸、三高和肥胖等。夏季則要特別留意高溫脫水與劇烈溫差刺激等誘發因子。

典型症狀有胸痛、喘或胸悶，病人形容感受如大象踩胸口不舒服，不適感有時會擴散至肩頸、下巴處。若出現上述警訊應立即就醫，把握黃金搶救時間。日常預防則包括戒菸、控制血壓、血糖和血脂，維持健康飲食並規律運動，定期接受健康檢查。

台中榮總 心肌梗塞

延伸閱讀

「1顆花生米」避免洗腎！台大體外培養自體細胞 助回復腎功能

葛理漢死於主動脈剝離 症狀包括突發劇烈胸背痛

每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

以為中風！52歲男劇烈頭痛又複視 兇手竟是罕見無症狀鼻竇炎

相關新聞

準紅霞最新路徑曝 粉專：有望挑戰中颱、暴風圈將擦過台灣南部近海

熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將命名紅霞颱風。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準紅霞颱風目前環流持續整合中，但低層環流中心仍有些外露，高低層結構尚未完全疊合，仍需要一點時間整合。若後續發展順利，最快明天凌晨有機會增強為颱風。

紅霞颱風最快今晚生成 氣象署不排除同時發海警

今天是24節氣的「大暑」。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，目前台灣附近仍是晴朗少雲的天氣，主要是今天還是受到太平洋高壓影響，所以今天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。熱帶性低氣壓預計入夜到明天清晨就有機會生成今年編號第12號颱風紅霞，可能在颱風生成同時發布海上颱風警報。

【重磅快評】國內蘋果農不用芬普寧 石崇良隱瞞了什麼？

衛福部食藥署近日修正農產品農藥殘留上限，其中針對蘋果「芬普寧」殘留標準放寬了6倍，輿論一時炸鍋；衛福部長石崇良宣稱是農民、進口業者提出才修正，結果立委查證是日本農藥公司委託顧問公司提出，根本和農民無關。如果食藥署日前高度重視網友把「芬普尼」誤為「芬普寧」並移送法辦，對部長的不實說法，又怎能視而不見？

「1顆花生米」避免洗腎！台大體外培養自體細胞 助回復腎功能

我國每年新增透析人口近10萬人，等待腎臟移植近9千人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，在腎臟病第3a期之前，以切片方式取出患者健康腎臟細胞，進行體外培養擴增，利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，進行擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前已完成動物試驗，將盡快向臨床應用發展。

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

一名網友近日在Threads分享一段中華航空CI934班機降落前機艙與塔台的對話，從YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」高雄國際機場塔台通聯錄音顯示，在CI934班機飛往高雄小港機場準備降落之際，機長突向塔台表示：「有一個小朋友還沒有坐好，沒有坐好不能落地！」意外掀起飛安與家長責任的討論。

等登機最崩潰不是排隊！旅客點名機場候機三大痛點

暑假出國旺季將至，不少旅客為了預留報到、安檢及出境審查時間，往往會提早抵達機場。不過，一項調查發現，雖然近8成海外旅客會在班機起飛前至少1.5小時提早到機場，卻有超過半數的人曾對候機時間感到不滿，其中「座位不足」、「Wi-Fi連線不佳」及「缺乏充電空間」成為最常見的三大困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。