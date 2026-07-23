罕見Rh陰性血心梗命危！中榮團隊成功植入「居家心室輔助器」救命

1名46歲男子是全台僅千分之3人口的罕見「Rh陰性血」病人，3月因急性心肌梗塞合併心因性休克，送至醫院接受心導管手術打通血管，但發現因左心室射血分率剩不到20%且持續休克和肺水腫，插管後緊急轉診至台中榮總。所幸經心臟血管中心主任李文領與心臟血管外科主任魏晧智領導心因性休克團隊接手，打通部分狹窄血管後，置放「居家長效型心室輔助器」得以康復回到日常生活，等待合適的心臟移植機會。

魏晧智說，雖然國外曾有零星案例報導Rh陰性血病人接受Rh陽性心臟移植，但心臟移植團隊考量排斥風險，醫病討論後決定為他申請健保給付「居家長效型心室輔助器」，以體內小型幫浦協助衰竭心臟，供應血液至全身，作為等待移植期間的過渡治療。尤其，此次手術因考量心臟手術高出血風險及Rh陰性血稀少，術前充分周延計畫，所幸僅輸2袋血即植入輔助器完成手術。

心臟血管外科醫師郭家誠說，台中榮總心因性休克團隊由心臟內外科醫師組成，協助每一階段的治療，當病人需要進階機械式循環輔助時，外科醫師能及早介入，以穩定肝、腎、腦部與腸道等器官功能。近3年來已為21名嚴重心因性休克病人置放短效型或長效型心室輔助器，其中約6成病人順利存活至接受心臟移植手術。

魏晧智說，根據國外大型研究，長效型心室輔助器2年存活率趨近心臟移植成效。對於排斥反應機率高、體型過重或過瘦、免疫系統異常等需要長時間等待才能配對合適心臟移植的病人，居家長效型心室輔助器可作為返家正常生活的重要橋樑。且自2018年起，對屬器官移植中心等待名單內、無法脫離強心劑且肝腎功能正常的心因性休克與心臟衰竭病人，健保署開放申請給付。

衛福部統計，心臟疾病位居十大死因第2位，僅次於癌症，且臨床觀察心肌梗塞有年輕化趨勢，常見危險因子包括老化、抽菸、三高和肥胖等。夏季則要特別留意高溫脫水與劇烈溫差刺激等誘發因子。

典型症狀有胸痛、喘或胸悶，病人形容感受如大象踩胸口不舒服，不適感有時會擴散至肩頸、下巴處。若出現上述警訊應立即就醫，把握黃金搶救時間。日常預防則包括戒菸、控制血壓、血糖和血脂，維持健康飲食並規律運動，定期接受健康檢查。