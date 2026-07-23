快訊

1月底剛逃過暗殺！墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣孩子比美國少睡89分鐘 兒少心智健康應被接住 專家籲跨部會防治

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院厚生會今舉行兒青心智健康委員會成立大會暨2026年第一次專家會議。記者翁唯真／攝影
立法院厚生會今舉行兒青心智健康委員會成立大會暨2026年第一次專家會議。記者翁唯真／攝影

調查發現，國內兒童精神疾病6個月及終生盛行率分別為25%及31.6％，10至19歲青少年自殺率於近年亦顯著上升，台灣孩子的睡眠時間比美國平均少89分鐘。但現行體系面對兒少需要協助時，缺乏專屬獨立政策、跨部會協調不足的系統性缺口，目前家庭、校園與醫療三大場域之間如何建立更緊密的合作與轉介機制，是未來重要課題。

立法院厚生會今舉行兒青心智健康委員會成立大會暨 2026年第一次專家會議，厚生會會長陳菁徽表示，兒福聯盟2023年兒少心理健康調查指出，約五分之一兒少有中度情緒困擾，十分之一曾出現自殺意念；五分之一學生每周有2至3天不想上學，四分之一有中度以上睡眠困擾。此外，超過半數國中生每天使用社群媒體，其中約三分之一自認沉迷社群，每天使用時間超過5小時，也衍生網路霸凌等問題。

兒童青少年心智健康不僅是單一的醫療問題，更是攸關國家未來發展的重大公共衛生與社會議題。依「Lancet」期刊最新發表，在西太平洋高收入地區，精神與物質使用障礙症已占20歲以下族群總失能調整生命年的14.9%至24.2%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2019年統計，全球逾13%的10至19歲青少年有心理健康問題，其中以焦慮與憂鬱占約4成，顯示兒少心理健康已是全球共同面臨的重要議題。

陳菁徽說， 面對兒青心理急症，急診與門診屢見量能困境，在兒童青少年變動最劇烈的國、高中階段，校園輔導系統與醫療體系間更存在轉介與追蹤斷層。

政府近年已推動提高校園輔導教師人力，希望讓更多學生能及早被發現、被協助，但孩子在學校、回到家中，甚至進入自己的數位世界後，仍可能出現照顧斷點；等到走進醫療院所求助時，往往已經錯過最佳介入時機。因此，家庭、校園與醫療三大場域之間如何建立更緊密的合作與轉介機制，是未來重要課題。

厚生會副會長王正旭表表示，目前兒少心理健康面臨五大困境，其中最令人憂心的是憂鬱與自殺問題持續攀升，且年齡有愈來愈低的趨勢，近年甚至已有國小學童出現自殺行為與相關事件，顯示兒少在遭遇困境時，缺乏有效的支持與求助管道。

他說，其次是升學壓力與家庭期待、社群媒體與數位環境帶來衝擊鄉。加上兒少面臨心理困擾時，求助意願偏低，最後是目前心理健康資源配置不均。希望建立完整的兒少心智健康防治網絡，從初級預防著手，推動全面性的心理健康教育與宣導，並針對高風險族群提供及早介入與保護措施，透過跨部會合作，打造更完善的兒少心理健康支持體系。

厚生會秘書長廖偉翔表示，衛福部近年推動15至45歲心理健康支持方案，提供心理諮商補助。政策推動第一年，就已有超過3萬人使用，其中有1萬多人經評估後轉介至精神科接受進一步治療，顯示心理健康問題並非少數人的困擾。目前最大挑戰之一，是醫療體系承接能力不足。

廖偉翔表示，兒少心智科醫師人力吃緊，醫療院所量能有限，即使孩子出現心理危機，仍可能面臨等待時間過長、無法及時介入等問題。法制面也有不足之處，精神衛生法對兒少心理健康的早期預防與介入著墨不夠完整，未能建立更全面的預防性制度；學生輔導法則因相關資源配置與制度設計已與現況脫節，難以因應近年兒少心理健康需求快速增加的情況。

台大醫院精神醫學部主治醫師、兒青心智健康委員會主委高淑芬表示，生長環境不同會造成不同成長歷程，生病可吃藥改善，但心智方面的不快樂可能就會影響一輩子。健康台灣重視心理健康，但實際推動困難，建議建立國人的資料庫，包括腦部影像、神經認知、基因等，希望找出更多原因。

高淑芬表示，經全國性調查發現，兒童精神疾病終生盛行率分別為及31.6％，自閉症1%、過動症8.7%，憂鬱症1.7%、自殺意念8.2%等，另有霸凌、網路霸凌等。兒少心智不只是醫療問題，自閉症或過動症可以透過家長觀察發現，但在網路上被威脅、被恐嚇、家長謾罵等，孩子可能因焦慮害怕不敢說出來。

高淑芬說，委員會成立初衷，希望跨團隊、跨部會、跨夥伴結合協助學生，台灣孩子睡眠時間比美國平均少89分鐘，教育也要改革，讓課程吸引學生，而非只說「你不要用網路」；希望第一線的老師、社工、醫療人員，能得到支持，在專業治療模式或連結做得更好，第三則是早療應及早介入。

美國 兒福聯盟 陳菁徽

延伸閱讀

別再說「才幾十度」！眼科醫師提醒：兒童近視拖著不管，小心視網膜病變風險

少子化30個月負成長 家長團體籲育兒津貼增至1.5萬元落實教育平權

調查：近5成民眾輕症傾向先就醫 平均花66.5分鐘

全國失智人口近40萬 失智症協會開啟「失智症基本法」修法連署凝共識

相關新聞

準紅霞最新路徑曝 粉專：有望挑戰中颱、暴風圈將擦過台灣南部近海

熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將命名紅霞颱風。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準紅霞颱風目前環流持續整合中，但低層環流中心仍有些外露，高低層結構尚未完全疊合，仍需要一點時間整合。若後續發展順利，最快明天凌晨有機會增強為颱風。

紅霞颱風最快今晚生成 氣象署不排除同時發海警

今天是24節氣的「大暑」。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，目前台灣附近仍是晴朗少雲的天氣，主要是今天還是受到太平洋高壓影響，所以今天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。熱帶性低氣壓預計入夜到明天清晨就有機會生成今年編號第12號颱風紅霞，可能在颱風生成同時發布海上颱風警報。

【重磅快評】國內蘋果農不用芬普寧 石崇良隱瞞了什麼？

衛福部食藥署近日修正農產品農藥殘留上限，其中針對蘋果「芬普寧」殘留標準放寬了6倍，輿論一時炸鍋；衛福部長石崇良宣稱是農民、進口業者提出才修正，結果立委查證是日本農藥公司委託顧問公司提出，根本和農民無關。如果食藥署日前高度重視網友把「芬普尼」誤為「芬普寧」並移送法辦，對部長的不實說法，又怎能視而不見？

「1顆花生米」避免洗腎！台大體外培養自體細胞 助回復腎功能

我國每年新增透析人口近10萬人，等待腎臟移植近9千人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，在腎臟病第3a期之前，以切片方式取出患者健康腎臟細胞，進行體外培養擴增，利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，進行擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前已完成動物試驗，將盡快向臨床應用發展。

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

一名網友近日在Threads分享一段中華航空CI934班機降落前機艙與塔台的對話，從YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」高雄國際機場塔台通聯錄音顯示，在CI934班機飛往高雄小港機場準備降落之際，機長突向塔台表示：「有一個小朋友還沒有坐好，沒有坐好不能落地！」意外掀起飛安與家長責任的討論。

等登機最崩潰不是排隊！旅客點名機場候機三大痛點

暑假出國旺季將至，不少旅客為了預留報到、安檢及出境審查時間，往往會提早抵達機場。不過，一項調查發現，雖然近8成海外旅客會在班機起飛前至少1.5小時提早到機場，卻有超過半數的人曾對候機時間感到不滿，其中「座位不足」、「Wi-Fi連線不佳」及「缺乏充電空間」成為最常見的三大困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。