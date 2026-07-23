台灣孩子比美國少睡89分鐘 兒少心智健康應被接住 專家籲跨部會防治

調查發現，國內兒童精神疾病6個月及終生盛行率分別為25%及31.6％，10至19歲青少年自殺率於近年亦顯著上升，台灣孩子的睡眠時間比美國平均少89分鐘。但現行體系面對兒少需要協助時，缺乏專屬獨立政策、跨部會協調不足的系統性缺口，目前家庭、校園與醫療三大場域之間如何建立更緊密的合作與轉介機制，是未來重要課題。

立法院厚生會今舉行兒青心智健康委員會成立大會暨 2026年第一次專家會議，厚生會會長陳菁徽表示，兒福聯盟2023年兒少心理健康調查指出，約五分之一兒少有中度情緒困擾，十分之一曾出現自殺意念；五分之一學生每周有2至3天不想上學，四分之一有中度以上睡眠困擾。此外，超過半數國中生每天使用社群媒體，其中約三分之一自認沉迷社群，每天使用時間超過5小時，也衍生網路霸凌等問題。

兒童青少年心智健康不僅是單一的醫療問題，更是攸關國家未來發展的重大公共衛生與社會議題。依「Lancet」期刊最新發表，在西太平洋高收入地區，精神與物質使用障礙症已占20歲以下族群總失能調整生命年的14.9%至24.2%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2019年統計，全球逾13%的10至19歲青少年有心理健康問題，其中以焦慮與憂鬱占約4成，顯示兒少心理健康已是全球共同面臨的重要議題。

陳菁徽說， 面對兒青心理急症，急診與門診屢見量能困境，在兒童青少年變動最劇烈的國、高中階段，校園輔導系統與醫療體系間更存在轉介與追蹤斷層。

政府近年已推動提高校園輔導教師人力，希望讓更多學生能及早被發現、被協助，但孩子在學校、回到家中，甚至進入自己的數位世界後，仍可能出現照顧斷點；等到走進醫療院所求助時，往往已經錯過最佳介入時機。因此，家庭、校園與醫療三大場域之間如何建立更緊密的合作與轉介機制，是未來重要課題。

厚生會副會長王正旭表表示，目前兒少心理健康面臨五大困境，其中最令人憂心的是憂鬱與自殺問題持續攀升，且年齡有愈來愈低的趨勢，近年甚至已有國小學童出現自殺行為與相關事件，顯示兒少在遭遇困境時，缺乏有效的支持與求助管道。

他說，其次是升學壓力與家庭期待、社群媒體與數位環境帶來衝擊鄉。加上兒少面臨心理困擾時，求助意願偏低，最後是目前心理健康資源配置不均。希望建立完整的兒少心智健康防治網絡，從初級預防著手，推動全面性的心理健康教育與宣導，並針對高風險族群提供及早介入與保護措施，透過跨部會合作，打造更完善的兒少心理健康支持體系。

厚生會秘書長廖偉翔表示，衛福部近年推動15至45歲心理健康支持方案，提供心理諮商補助。政策推動第一年，就已有超過3萬人使用，其中有1萬多人經評估後轉介至精神科接受進一步治療，顯示心理健康問題並非少數人的困擾。目前最大挑戰之一，是醫療體系承接能力不足。

廖偉翔表示，兒少心智科醫師人力吃緊，醫療院所量能有限，即使孩子出現心理危機，仍可能面臨等待時間過長、無法及時介入等問題。法制面也有不足之處，精神衛生法對兒少心理健康的早期預防與介入著墨不夠完整，未能建立更全面的預防性制度；學生輔導法則因相關資源配置與制度設計已與現況脫節，難以因應近年兒少心理健康需求快速增加的情況。

台大醫院精神醫學部主治醫師、兒青心智健康委員會主委高淑芬表示，生長環境不同會造成不同成長歷程，生病可吃藥改善，但心智方面的不快樂可能就會影響一輩子。健康台灣重視心理健康，但實際推動困難，建議建立國人的資料庫，包括腦部影像、神經認知、基因等，希望找出更多原因。

高淑芬表示，經全國性調查發現，兒童精神疾病終生盛行率分別為及31.6％，自閉症1%、過動症8.7%，憂鬱症1.7%、自殺意念8.2%等，另有霸凌、網路霸凌等。兒少心智不只是醫療問題，自閉症或過動症可以透過家長觀察發現，但在網路上被威脅、被恐嚇、家長謾罵等，孩子可能因焦慮害怕不敢說出來。

高淑芬說，委員會成立初衷，希望跨團隊、跨部會、跨夥伴結合協助學生，台灣孩子睡眠時間比美國平均少89分鐘，教育也要改革，讓課程吸引學生，而非只說「你不要用網路」；希望第一線的老師、社工、醫療人員，能得到支持，在專業治療模式或連結做得更好，第三則是早療應及早介入。