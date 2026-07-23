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大樂透衝8.2億 頭獎得主都這樣買

撰文／ 鐘正芳

公益彩券第5屆（113年起）以來大樂透最高頭獎，若1人獨得，將創下本屆大樂透單注頭獎獎金最高紀錄，民眾千萬要好好把握，讓財神爺有機會找上你！ 圖／鐘正芳 攝影
公益彩券第5屆（113年起）以來大樂透最高頭獎，若1人獨得，將創下本屆大樂透單注頭獎獎金最高紀錄，民眾千萬要好好把握，讓財神爺有機會找上你！ 圖／鐘正芳 攝影

大樂透頭獎已連摃21期，本週五(7月24日)頭獎上看8.2億元，為公益彩券第5屆（113年起）以來大樂透最高頭獎，若1人獨得，將創下本屆大樂透單注頭獎獎金最高紀錄，民眾千萬要好好把握，讓財神爺有機會找上你！

民眾若想提高中獎機率，可以考慮與親友一起集資包牌，據台彩資料統計，截至今年7月21日，大樂透自第5屆（113年起）以來頭獎已開出56次，總中獎注數為62注，其中有9注是採用包牌方式投注而幸運中獎，占比約14.5%。包牌中獎的9位頭獎幸運兒中，有6位是包牌7個號碼，也就是「7連碰」，每次投注金額為新臺幣350元，相當於一次投注7注選號，對中高額頭獎的機率將提高為原本的7倍。

提供您「7連碰」懶人包，是指一次選擇7個號碼，電腦選號與自己選號皆可，系統自動組成7組不同的6個號碼組合，共投注7注，總投注金額350元，相當適合親朋好友或公司同事大家集資時，如果想挑選的號碼加起來超過6個，或是突然之間靈光一閃，覺得有6個以上的號碼都有可能中獎，但又不確定要選哪6個號碼，就可以採用包牌的方式提高中獎機會。7月24日大樂透頭獎獎金上看8.2億元，若消費者包牌的7個號碼幸運對中當期頭獎的6個獎號，除了可以抱走高額頭獎獎金外，還可以抱走6注參獎，如果包牌的7個號碼同時對中6個獎號和特別號，則將一舉囊括1注頭獎和6注貳獎，大幅提升整體中獎效益。

大樂透本週五頭獎衝上8.2億元讓各地的彩券行現買氣，提醒民眾仍要依自身預算理性投注，在追逐財神降臨的同時，也別忘了量力而為。

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