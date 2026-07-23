網購當心 北市公布抽驗結果 蝦皮3賣場生鮮蔬果農藥、重金屬不符標準

北市衛生局把關生鮮蔬果的食安，今天公布5月網路販售食品電商平台15件生鮮蔬果檢驗殘留農藥、配醣生物鹼及重金屬鉛及鎘的結果，其中蝦皮購物的阿晟農場、喵菜園蔬果行、真食材本舖2021共3件品質不符規定。

衛生局此次抽驗不符規定產品，包含阿晟農場的咖哩葉、喵菜園蔬果行的迷迭香各1件檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，真食材本舖2021的酪梨檢出重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

衛生局表示，已請網購平台下架不符規定產品，經查產品來源為屏東縣、新北市，已移請所轄衛生局後續辦理；來源屬北市者，移請北市產發局調查，經查證屬實，依農藥管理法裁處1萬5000元罰鍰。

殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。 重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，違反食安法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局抽驗蝦皮購物「喵菜園蔬果行」的「迷迭香」，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」。圖／北市衛生局提供