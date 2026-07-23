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「1顆花生米」避免洗腎！台大體外培養自體細胞 助回復腎功能

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院綜合診療部主治醫師陳怡婷（右二）指出，我國每年新發透析人口逾10萬人，患者需終身接受每周3次、每次4小時血液透析，或每日數次的腹膜透析。記者林琮恩／攝影
台大醫院綜合診療部主治醫師陳怡婷（右二）指出，我國每年新發透析人口逾10萬人，患者需終身接受每周3次、每次4小時血液透析，或每日數次的腹膜透析。記者林琮恩／攝影

我國每年新增透析人口近10萬人，等待腎臟移植近9千人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，在腎臟病第3a期之前，以切片方式取出患者健康腎臟細胞，進行體外培養擴增，利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，進行擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前已完成動物試驗，將盡快向臨床應用發展。

台大綜合診療部主治醫師陳怡婷指出，我國每年新發生透析人口逾10萬人，患者需終身接受每周3次、每次4小時血液透析，或每日數次的腹膜透析，雖可藉腎臟移植治療，但截至今年5月，等候腎臟移植名單人數達8831人，病人等候移植時間恐長達10年，已接受移植病人平均等候5.2年，去年全國腎臟移植手術件數只有305件。

台大與方圓細胞生醫合作自體腎臟細胞再生醫療技術，台大醫院泌尿部主治醫師洪健華說，團隊在執行腎臟腫瘤病人手術時，連帶取下病人健康腫瘤組織進行體外培養擴增，發現其存活、擴增情況都有良好表現，最終目標是讓病人在3a期腎病之前，以切片方式取出健康腎臟細胞，在體外擴增後以穿刺方式輸回病人體內。

洪健華指出，在體外大量培養的腎臟細胞，除提供病人立即使用外，也可在病人腎臟功能逐漸變差，但還不必透析時，先將健康細胞保留在「細胞庫」，只要大約一乘以零點八公分大小，至病程逐漸進展至末期腎病、需洗腎時，再將培養好的健康細胞回輸病人體內，幫助改善腎臟功能；回輸方式可利用腹腔鏡，或使用超音波體外導引穿刺等既有手術方式，對病人而言風險較低。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任林水龍說，這項研究獲選參與美國聯邦高階醫療計畫署（ARPA-H）支持的國際再生醫學計畫，美國芝加哥大學醫學中心為本次計畫臨床合作夥伴，ARPA-H與美國國家衛生研究院不同，其任務是支持具顛覆性、可大幅改寫人雷健康，且具高風險、高效益特性的醫學研究計畫，這項研究待完成各項驗證後，預期於3至4年內，就能在臨床上開始應用。

台大醫院泌尿部主治醫師洪健華（右一）說，團隊在執行腎臟腫瘤病人手術時，連帶取下病人健康腫瘤組織進行體外培養擴增，發現其存活、擴增情況都有良好表現。記者林琮恩／攝影
台大醫院泌尿部主治醫師洪健華（右一）說，團隊在執行腎臟腫瘤病人手術時，連帶取下病人健康腫瘤組織進行體外培養擴增，發現其存活、擴增情況都有良好表現。記者林琮恩／攝影

腫瘤 台大 台大醫院

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