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苯駢芘不只應納空品標準 環團：飲用水、固定汙染源須全數納管

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體今再開記者會，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的BaP。記者林伯東／攝影
環保團體今再開記者會，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的BaP。記者林伯東／攝影

近期苯駢芘（BaP）致癌油案延燒，日前台灣健康空氣行動聯盟指出，BaP附著在空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）上，吸進去的比吃下去的毒油BaP致癌風險更高，環境部日前回應，石化製程的特殊工業區現行已有BaP監測，皆低於國外標準。多個環保團體今再開記者會三問環境部長彭啓明，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的BaP。

BaP屬多環芳香烴（PAHs） 的一種，並非人為刻意添加或合成的化學物質，而是有機物質在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物。環境部日前表示，目前移動汙染源燃料成分管制標準已訂定國內車用柴油的多環芳香烴（PAH）最大容許標準值與歐盟一致，近期將研議加嚴。

環境部也已要求容納石化製程的特殊性工業區將BaP納入空品監測項目，統計2022年至2024年監測結果，各工業區BaP年平均濃度皆低於國外標準。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，環境部說今年會將BaP單獨納入有害空氣汙染物管制，但是PAHs中最毒的BaP在空氣中無所不在，可能和年年奪命國人的10大癌症死因都有關，環境部應在承諾的具體時程內，比照PM2.5，升格為我國主要空氣汙染物，同步加嚴制定室內及戶外空品標準。

此外，現行特殊性工業區，僅要求容納石化製程者將BaP納入空品監測項目，金屬冶煉、 煉焦工業 、燃煤油氣的電力，以及非屬特殊性工業區的焚化爐和小型電弧爐業者， 皆排除在BaP毒氣監測之外，應將鋼鐵、煤電、焚化爐等產業別優先納管。

葉光芃另指出，比較中國大陸於1985年將水中的BaP納管，法定限值為0.010 μg/L，歐盟及英國也分別在1998、2000年以相同的法定限值0.010 μg/L納管至今。但台灣至今未管控飲用水中BaP，放任國人喝毒水，也輸台灣也輸昔日亞洲四小龍當中的新加坡與香港，甚至連東南亞的菲律賓與馬來西亞，在BaP的飲用水管制上，也統統贏台灣。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，醫學報告清楚指出，一級致癌物BaP不僅攻陷了我們的餐桌，更長年附著在PM2.5，誘發包括肺癌、攝護腺癌在內的10大癌症，近期爆發的毒油風暴讓全台灣陷入恐慌，吃進肚裡的毒油還可以選擇不吃，但誰能選擇不呼吸？

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，機油在高溫引擎室運轉後會大量合成一級致癌物BaP，廢機油一旦去化無門，更會被暗中傾倒排入河川，對台灣的水源、土壤與整體生態造成不可逆的永久劇毒傷害，要求環境部與交通部跨部會合作，結合科技執法與路檢，加強取締吃機油的老舊烏賊車與底盤嚴重漏油車輛，強制落實防漏維修，從源頭截斷廢機油與致癌BaP進入街道環境的途徑。

歐盟 環境部 空品

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