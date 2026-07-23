台76線延伸工程完成合龍力拚11月通車 芳苑到草屯可省20分鐘

台76線延伸工程高架橋歷經20多年、耗資約195億元，西湖至瓦磘路段新建工程最後一跨橋梁混凝土澆置完成，象徵台76線延伸工程全線正式合龍，力拚今年11月通車，未來從台61線芳苑交流道前往國道3號草屯端，行車時間可省20分鐘。

台76線延伸工程全長約20.8公里，總經費約195.532億元，完工後將串聯台61線、國道1號及國道3號，並服務中科二林基地、二林精密機械產業園區等重要產業據點，提升物流效率及區域產業競爭力。

交通部長陳世凱表示，台76線延伸工程歷經20多年推動，昨（22日）完成合龍，是工程最重要的里程碑。計畫自2014年由立委推動，2018年經時任行政院長的總統賴清德核定，在中央、地方及工程團隊接棒努力下，終於走到最後階段，期許工程如期如質完成，於今年11月提供彰化西南地區更完整的快速公路運輸服務。

公路局長林福山表示，第4標昨日完成合龍後，將接續辦理橋面、交通安全設施及相關附屬工程，預計今年10月底達通車條件，並規畫於通車前辦理路跑及自行車活動，邀請民眾搶先體驗。

公路局表示，台76線全線通車後，由台61線芳苑交流道前往國道3號草屯端，行車時間可由約55分鐘縮短至35分鐘，節省約20分鐘，並可分流縣道148號及台19線車流，降低地方道路負荷，提升沿線居民通行安全。

根據規畫，第3標及第4標為高架橋路段，橋下空間將設置自行車道，並結合公共藝術營造休憩環境，使交通建設兼具運輸、景觀及生活功能。