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準紅霞最新路徑曝 粉專：有望挑戰中颱、暴風圈將擦過台灣南部近海
熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將命名紅霞颱風。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，準紅霞颱風目前環流持續整合中，但低層環流中心仍有些外露，高低層結構尚未完全疊合，仍需要一點時間整合。若後續發展順利，最快明天凌晨有機會增強為颱風。
路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受到太平洋高壓強勢導引，準紅霞將穩定朝西北西方向移動，明天通過巴士海峽，周六通過台灣西南方至東沙島附近海域，周日進入中國廣東一帶。目前太平洋高壓勢力穩定，整體路徑變數不大，距離台灣有多近，明天、周六是關鍵。
關於強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準紅霞通過台灣西南方海域期間，預估巔峰強度可接近輕度颱風上限，若增強速度較快可進一步挑戰中度颱風。
天氣影響方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依目前路徑研判，暴風圈僅擦過台灣南部近海，接觸台灣陸地的機率較低。不過，外圍環流仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異相當明顯。花東、恆春明天、周六慎防大雨或局部強降雨。南高屏宜沿海間歇性陣雨，沿海留意強陣風。南高屏宜內陸有間歇性陣雨。台北至嘉義、澎金馬留意午後雷陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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