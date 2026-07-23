台灣美食展台灣農業館月底開展 農業部邀民眾體驗台灣農產「獨特性」

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，農業部台灣農業館以「嚐一口 風土慢釀」為主題，帶國人深入探索原生愛玉、國產蜂蜜與百變大豆，並匯聚全台30家農林漁牧頂尖職人，展現台灣農產在世界舞台的「獨特性」，打造一場從產地直達餐桌的島嶼食農饗宴，農業部上午舉行展前記者會，農業部農村發展及水土保持署長陳俊言出席，大吃虱目魚柳為展覽宣傳。

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，農業部台灣農業館以「嚐一口 風土慢釀」為主題，展現台灣農產在世界舞台的「獨特性」，上午舉行展前記者會，農業部農村發展及水土保持署長陳俊言（後中）出席。記者曾吉松／攝影

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，農業部台灣農業館以「嚐一口 風土慢釀」為主題，展現台灣農產在世界舞台的「獨特性」，打造一場從產地直達餐桌的島嶼食農饗宴，上午舉行展前記者會宣傳各地方特色。記者曾吉松／攝影

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，農業部台灣農業館以「嚐一口 風土慢釀」為主題，展現台灣農產在世界舞台的「獨特性」，打造一場從產地直達餐桌的島嶼食農饗宴，上午舉行展前記者會，業者以虱目魚柳為展覽宣傳。記者曾吉松／攝影

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，農業部台灣農業館以「嚐一口 風土慢釀」為主題，展現台灣農產在世界舞台的「獨特性」，打造一場從產地直達餐桌的島嶼食農饗宴，上午舉行展前記者會宣傳各地方特色。記者曾吉松／攝影