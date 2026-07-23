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中秋、教師節4天連假航空疏運 離島管制航線供逾11.4萬座位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年中秋及教師節有4天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1340架次，計11萬1432個座位數。聯合報系資料照
今年中秋及教師節有4天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1340架次，計11萬1432個座位數。聯合報系資料照

今年中秋及教師節有4天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1340架次，計11萬1432個座位數，並自7月27日上午9時起開放訂位，交通部民航局提醒，此次連假機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，並實施「退票費用分級制」。

今年中秋及教師節假期自9月25日（周五）至9月28日（周一）共4天連假，民航局規畫，9月24日（周四）至9月29日（周二）為航空疏運期，共計6天；民航局說，中秋及教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

各航線運能提供部分，澎湖航線658架次、5萬788個座位數；金門航線522架次、4萬9804個座位數；馬祖航線160架次、1萬840個座位數；上述3離島航線共計提供1340架次、11萬1432個座位數，民航局表示，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次中秋及教師節連假，於尖峰時段9月24日至9月26日台灣出發往離島方向，以及9月27日至9月29日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制的機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價10%、20％、30％退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，民航局提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

連假 航線 教師節

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