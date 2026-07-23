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肝癌如何躲避身體追殺 台師大攜手高醫大團隊發現「免疫脫逃」機制

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大與高醫大團隊共同發現，CD47基因會向免疫細胞釋出「別吃我」的訊號，導致巨噬細胞無法正常吞噬癌細胞。記者許維寧／攝影
台師大與高醫大團隊共同發現，CD47基因會向免疫細胞釋出「別吃我」的訊號，導致巨噬細胞無法正常吞噬癌細胞。記者許維寧／攝影

衛福部統計，我國去年每年約1萬人罹癌，約7600人死於肝癌，癌症死亡率第二。國立台灣師範大學生命科學系教授王麗婷與高雄醫學大學醫學研究所教授許世賢共同研究發現，轉錄因子ISX會與致癌基因TWIST1結合，並進一步增加肝癌CD47訊號，讓巨噬細胞無法吞噬癌細胞，躲避免疫系統追殺。

王麗婷表示，研究發現，ISX會驅動發炎反應與免疫失調，讓肝炎轉化為肝癌，ISX又會與致癌基因TWIST1結合促進癌化過程，並活化CD47基因，CD47則會向免疫細胞釋出「別吃我」的訊號，導致巨噬細胞無法正常吞噬癌細胞，形成「免疫脫逃」。

研究團隊發現，癌細胞不是變壞，而是「隱形」。ISX與TWIST1結合改變了周遭免疫系統行為，使環境從攻擊狀態轉變為保護狀態；且ISX也會讓巨噬細胞轉變為支持腫瘤生長的M2型態，使腫瘤獲得生長優勢。

王麗婷說，研究團隊也觀察625名肝癌患者組織檢體，發現ISX和CD47會一同表現於腫瘤上，當兩者呈現高度表現時，患者的術後存活率以及預後狀況都比較差，體現的狀況包括腫瘤較大且存活時間較短。

王麗婷也說，但當團隊把實驗小鼠肝臟中的ISX剔除後，則發現腫瘤生長率下降、肝癌明顯受抑制，與腫瘤相關的巨噬細胞也相對減少。代表ISX是與TWIST1一同形成蛋白質複合體，一起調控CD47形成肝癌與導致癌症轉移。

許世賢則說，現在肝癌常使用PDL1免疫療法，而本次研究中的CD47基因，則被視為是下一個PDL1，具備免疫治療開發潛力。未來研究能再了解CD47作用、調控，希望以此完善免疫療法。

王麗婷表示，研究發現了ISX與CD47的路徑，未來若能結合CD47相關抑制策略，就有望進一步提升免疫治療反應率；除了優化免疫療法，也有望發展為預後標記，如醫師可於切除腫瘤後檢測CD47、ISX相關表現，預測復發風險與存活率，進而調整治療策略，落實個人化醫療。

該研究成果日前已刊登於國際期刊「實驗血液學與腫瘤學」（Experimental Hematology & Oncology）。理學院院長陳界山則說，研究不只是追求發表於頂級期刊，而是盼真正回應社會福祉、改善人類社會。基礎科學如同植物的根基，有所突破往上才能開出更漂亮的花，基礎科學要持續精進，才能回應人類健康問題、加速科技發展。

肝癌 台師大 衛福部

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