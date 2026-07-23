大暑吃大薯夯 專家推薦搭配仙草解暑、伏薑茶緩冷熱不適

今天進入大暑，近年「大暑吃大薯」成噱頭，中醫藥學專家表示，長期依賴炸物紓壓恐帶來負面情緒，大暑吃仙草是解暑首選，同時可喝伏薑茶，消除頻繁進出冷氣房與戶外的不適感。

大暑是二十四節氣中的第12個節氣，也是夏季最後一個節氣，正值中伏前後，是一年中最熱的時期。中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任、立夫中醫藥博物館副館長張文德今天透過新聞稿分享，除了吃紅色糯米湯圓、喝三伏茶，大暑的傳統習俗之一是「曬伏薑」。

曬伏薑是將生薑切片、或榨汁後與紅糖攪拌在一起，裝入容器中蓋上紗布，曝曬在太陽下，吸收了三伏天的熱性。張文德說，「伏薑」具有驅寒暖胃的功效，能有效地治療因吃太多冰涼食物所引起的腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。

張文德表示，喝了熱水沖泡的「伏薑茶」後，體內的血管擴張、血液循環變快，會有發熱的感覺。同時因為皮膚的毛孔張開，能把體內多餘的熱氣排出，連同部分臟腑的寒氣帶到體表一併帶出。

張文德進一步提到，喝熱水沖泡的「伏薑茶」，對因室內空調的涼爽與室外的炎熱交織，造成皮膚毛孔、微血管急速收縮，讓體內有熱氣卻出不了汗，熱氣持續在體內造成不舒服的「陰暑」，特別有效。

從專業角度，看近年興起的「大暑吃大薯」諧音梗活動，張文德認為，吃炸薯條會讓人感到快樂，主要是因為「高脂肪」與「碳水化合物」的結合會迅速刺激大腦的獎勵機制，釋放大量神經傳導物質「多巴胺（Dopamine）」。

張文德說，薯條酥脆的口感與香氣同時滿足了感官，帶來短暫的舒壓與幸福感。長期依賴這種方式紓壓，可能會帶來負面情緒影響，有研究顯示，經常吃炸物者，尤其是炸薯條，比起不食用炸物者罹患焦慮症的機率高了12%，罹患憂鬱症的比率則提升了7%。

「大暑吃仙草，活如神仙不會老。」張文德表示，仙草又稱為涼粉，味甘、淡，性寒。具有清熱利濕、涼血解暑、解毒等功效，甚至仙草含有豐富礦物質，以鉀與鐵的含量最多。大暑之日，適量吃薯條，再來一杯涼涼的仙草茶，最後再喝個伏薑茶預防腹脹、促進消化。

張文德說，煮仙草茶不困難，將50克仙草乾徹底洗淨，放入電鍋內鍋並加入1500至2000c.c.的水。外鍋加入2杯水、約360毫升，按下開關，跳起後續燜1至2小時，濾除殘渣，趁熱加入適量黑糖或冰糖拌勻即可。