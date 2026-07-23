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紅霞颱風最快今晚生成 氣象署不排除同時發海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。聯合報系資料照
今天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。聯合報系資料照

今天是24節氣的「大暑」。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，目前台灣附近仍是晴朗少雲的天氣，主要是今天還是受到太平洋高壓影響，所以今天高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。熱帶性低氣壓預計入夜到明天清晨就有機會生成今年編號第12號颱風紅霞，可能在颱風生成同時發布海上颱風警報。

在台灣的東南方海面上，也就是菲律賓的東方海面，目前有一個熱帶性低氣壓正在發展。曾昭誠說，預計它入夜到明天清晨就有機會生成輕度颱風紅霞。颱風會持續往巴士海峽方向前進，通過台灣西南方海面之後，進入中國地區，所以在明晚開始，可能在迎風面降雨逐漸感受明顯，最主要影響時間點是周六。

路徑預測，曾昭誠說，目前仍是熱帶性低氣壓的強度，但是從昨天到今天整合之後，中心雲系已經明顯發展，預計它今晚到明天清晨會形成紅霞颱風。它大約是從菲律賓東北方近海通過之後，會沿著台灣南方海面，通過巴士海峽南部，進入中國大陸地區。

他說，明晚開始，台灣地區慢慢會有一波水氣輸送過來，風向轉為偏東南風。它周六上午到中午通過台灣南方，會是台灣地區降雨最明顯的時間點。

今天台灣仍然受到太平洋高壓影響，曾昭誠表示，環境為偏東風，有一些偏南風的風向影響到台灣，今天整體來說是偏午後雷陣雨的天氣型態。但是到明天晚上，它應該已經是颱風強度，位置也移動到巴士海峽，明晚台灣地區主要受到東南風逐漸增強的影響，明天下半天到晚上開始整個東半部，特別是花東地區和恆春半島，降雨愈來愈顯著，雨勢也會開始增加。

曾昭誠說，西半部特別是中部以北，明天白天是東南風的背風側，受到颱風背風沉降影響，可能在中部、甚至北部，仍是高溫炎熱的天氣型態。周六颱風逐漸通過台灣西南方海面的過程，東南風持續影響台灣東半部地區和恆春半島，所以周六清晨到中午，花東地區雨勢會是最明顯的時間，降雨可能達到大雨或豪雨等級的標準。

另外，他說，要留意等到颱風逐漸登陸到中國這段時間，因為颱風是逆時針旋轉的氣流，所以當它來到這個位置的時候，會有一些南風被帶到台灣的南部地區。所以周六的下半天到晚上，風向轉為偏南風，南部地區也可能有比較大的雨勢慢慢影響。

曾昭誠表示，周日到下周一，甚至到下周三，紅霞颱風進入到中國大陸，風向轉為偏南風，這個南風可能在周日到下周一這段時間，持續輸送水氣到台灣南部地區，所以台灣附近水氣仍多，天氣不穩定，花東地區和南部地區會有對流逐漸從海上移進來，其他地方也都是容易有午後雷陣雨的天氣型態。

降雨趨勢，曾昭誠說，今天仍是晴到多雲、有午後雷陣雨的天氣型態，今天午後雷陣雨和昨天類似，都是偏山區有午後雷陣雨發展，部分地區像是大台北、雲林以南地區可能會影響到平地的部分。明天開始，熱帶性低氣壓或紅霞颱風慢慢接近，上午到白天可能中南部地區有零星降雨發生，其他地方明天白天仍是偏午後雷陣雨的天氣型態。

他說，明天入夜過後到深夜這段時間，花東地區還有恆春半島整體降雨感受會開始慢慢大起來，不定時有陣雨或雷雨發生。明天深夜到周六清晨，甚至到白天這段時間，會是影響最明顯的時候。颱風正在台灣的南方，或是往西南風移動的過程，整個東半部、恆春半島開始有大雨或豪雨發生的機會，特別是花東和恆春半島會是雨量最明顯的地方。

曾昭誠表示，等到颱風來到台灣西南方海面上，逐漸要登陸中國的時候，偏南風上來，也會對南部地區帶來比較明顯的降雨，來到大雨等級的降雨。周日到下周三這段時間，颱風雖然已經遠離，但是台灣受到偏南風的影響，花東地區和恆春半島、南部地區仍然會有不定時陣雨或雷雨發生，其他地方天氣也不穩定，可能會有比較偏明顯的午後雷陣雨的天氣型態。

風力趨勢，曾昭誠說，風力在台灣東部和南部海面會比較明顯，今晚到周六清晨，隨著熱帶系統逐漸接近，在台灣東南方海面上風和浪顯著增強，台灣北部受到風力繞過台灣北邊地形的影響，可能在東北角附近地區也會有較大風力慢慢出現。周六白天是颱風最接近台灣的時候，東南側海面上到台灣海峽南部都會有比較強的風和浪出現，東風繞過台灣北部地形的時候，整個東北角，甚至比較北部沿海的地方，都會有比較大的風力。

由於花東地區和東半部、南部地區、澎湖地區，明天晚上開始到周日，都有長浪發生機會。曾昭誠表示，所以從明天開始，一直到周日，非必要不要前往海邊活動。

溫度趨勢，曾昭誠表示，今天仍然是比較晴朗炎熱的天氣，溫度和昨天差不多，各地都是32至35度，特別是大台北和中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷、台東地區，可能會有36度左右高溫。另外，明天到周六東南風移上來，中部以北地區為背風側的位置，所以明天北部地區可能有背風沉降產生的焚風。

他說，周六東南風的範圍會更廣，稍微再更強一點，中部以北地區可能都會有焚風發生機會。焚風發生的時候，中部以北的平地可能會有37度左右高溫發生。所以明天和周六南部地區和東半部地區有下雨機會，但是中部以北地區要留意可能有高溫發生的情形。

曾昭誠表示，周日到下周三，風向慢慢轉為偏南風，南部地區受到一些雲和雨的影響，溫度可能比北部稍低一點，但還是會有31至34度左右。北部地區和中部地區、宜蘭地區雖然天氣仍不穩定，但白天在午後雷陣雨還沒有發展之前，白天溫度仍比較高，大致上有33至35度左右。

海上颱風警報發布時間？曾昭誠表示，海警發布定義上會是接觸到台澎金馬100公里以內的沿海，24小時之前就會發布，預估接觸到台澎金馬100公里海域的時間點，會是在明天晚上，所以今晚到明天清晨就有機會發布海上颱風警報。紅霞颱風明天凌晨到清晨才生成，所以可能在颱風生成同時發布海上颱風警報。

曾昭誠表示，整個熱帶洋面上仍有熱帶擾動發展機會，未來時間是否還有颱風發展，持續觀察。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

風力趨勢。圖／中央氣象署提供
風力趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 紅霞颱風 颱風

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