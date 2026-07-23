中秋連假離島機票7月27日開搶 民航局釋11.1萬座位

今年中秋節及教師節適逢4天連假，交通部民用航空局今（23）日宣布，中秋疏運期間將針對澎湖、金門及馬祖三離島管制航線規劃1,340架次航班，提供11萬1,432個座位，並自7月27日上午9時起開放訂位，呼籲有返鄉及旅遊需求的民眾提早規劃行程。

民航局表示，今年中秋及教師節連假自9月25日至9月28日，共計4天，疏運期則自9月24日至9月29日，共6天。考量離島返鄉及觀光需求，疏運重點仍以澎湖、金門及馬祖航線為主，各航空公司已依市場需求規劃航班。

在運能安排方面，澎湖航線提供658架次、5萬788個座位；金門航線522架次、4萬9,804個座位；馬祖航線160架次、1萬840個座位，三離島航線合計提供1,340架次、11萬1,432個座位。民航局表示，將持續掌握訂位情形，視需求適時協調航空公司加開班機。

民航局提醒，連假尖峰時段，包括9月24日至26日台灣往離島，以及9月27日至29日離島返台航班，機票將加註「限當日當班次使用」、「逾期作廢」等限制，並同步實施退票手續費分級制度。

依規定，旅客若購買上述限制機票，航空公司將依距離起飛時間分為三階段收取退票手續費，分別為起飛前7日以上最高收取票價10%、起飛前1日至6日最高20%，以及當日起飛前最高30%。

民航局呼籲，旅客若因故無法搭乘原訂航班，應於班機起飛前主動通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以保障自身權益，也讓有限的空運資源獲得更有效運用。

此外，由於離島航班容易受天候影響，民航局也提醒旅客密切留意最新氣象資訊及航班異動，提前完成訂位，避免臨時至機場候補；搭機當天也應預留充裕時間辦理報到，並攜帶身分證件，以利順利登機。