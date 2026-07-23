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新竹炊粉怎揪出甲醛？台南查一級致癌物 5年驗2705件逮47件違規

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局統計2022年至2026年間，共完成食品抽驗2705件，查獲47件不合格，其中包含1件炊粉檢出甲醛，不合格產品均依法下架回收並追查來源。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局統計2022年至2026年間，共完成食品抽驗2705件，查獲47件不合格，其中包含1件炊粉檢出甲醛，不合格產品均依法下架回收並追查來源。圖／台南市衛生局提供

中聯油脂苯駢芘超標事件引發外界關注食品中的一級致癌物，也讓外界好奇，新竹日前遭驗出含甲醛的炊粉，是如何被查出。台南市衛生局表示，除近期備受關注的苯駢芘外，黃麴毒素、甲醛、砷、鎘及環氧乙烷等高風險物質，都是衛生局例行抽驗項目。統計2022年至2026年間，共完成食品抽驗2705件，查獲47件不合格，其中包含1件炊粉檢出甲醛，不合格產品均依法下架回收並追查來源。

衛生局統計，近5年抽驗的47件不合格產品中，以黃麴毒素19件最多，主要為花生粉，也包括蓮子、藜麥等產品；甲醛14件，以蝦米、蝦干為主，另有1件炊粉；鎘12件，主要為巴西蘑菇，也包含乾竹笙及米餅；環氧乙烷2件，均為披薩醬。至於近期引發討論的苯駢芘，近年抽驗則未發現不合格案件。

市長黃偉哲表示，食品中可能涉及的一級致癌物不只有苯駢芘，黃麴毒素、甲醛、砷、鎘及環氧乙烷等，也都是衛生局長期監測重點。市府透過例行抽驗、風險監測及稽查機制，持續掌握各類食品潛在風險，及早發現、及早處置，降低民眾暴露風險。

衛生局說明，各類高風險物質都有不同監測重點，包括黃麴毒素主要抽驗花生、堅果及穀物；苯駢芘鎖定油品、巧克力及肉乾等高溫加工食品；甲醛依法不得添加於食品，水產品、乾製品及加工食品都是重點抽驗對象；砷、鎘等重金屬則監測水產品、飲用水、菇類及食米；環氧乙烷則以堅果、芝麻、香料、泡麵調味包及冰淇淋原料等產品為主。

衛生局指出，只要抽驗發現不合格產品，即要求業者立即下架回收，並追查製造及供應來源；若涉及外縣市，也會移請轄管衛生局接續查處，避免問題產品持續流入市面。相關抽驗結果及不合格產品名單均公開於衛生局網站，違規案件也依食品安全衛生管理法裁處。

衛生局長李翠鳳表示，食品安全不能只關注單一項目，是否影響健康仍須綜合接觸劑量、食用頻率及暴露時間評估。衛生局每天持續在市場、賣場、夜市及食品工廠執行抽驗、稽查及源頭追溯，一旦發現違規產品立即攔截，並提醒民眾均衡飲食、不偏食，選購來源清楚並妥善保存食品，以降低長期暴露風險。

台南市衛生局統計2022年至2026年間，共完成食品抽驗2705件，查獲47件不合格，其中包含1件炊粉檢出甲醛，不合格產品均依法下架回收並追查來源。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局統計2022年至2026年間，共完成食品抽驗2705件，查獲47件不合格，其中包含1件炊粉檢出甲醛，不合格產品均依法下架回收並追查來源。圖／台南市衛生局提供

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