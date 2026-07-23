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員訓便當的米飯牽絲憂變質 台鐵澄清：是冰泡菜醬汁淋熱飯所致

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵員訓中心提供的便當，米飯有拉絲的狀況。台鐵公司表示，是因為有濃稠醬汁的冰冷金黃色泡菜，直接淋在熱飯上導致。圖／受訓員工授權提供
台鐵員訓中心提供的便當，米飯有拉絲的狀況。台鐵公司表示，是因為有濃稠醬汁的冰冷金黃色泡菜，直接淋在熱飯上導致。圖／受訓員工授權提供

台鐵位在新北樹林的員訓中心每年提供不少新進人員、轉調人員受訓服務，但卻有學員反映，日前中心提供的便當，竟疑似發酸變質，米飯還可以拉出絲線，懷疑是俗稱「炒飯症候群」的仙人掌桿菌汙染。對此，台鐵表示，是廠商將冰冷泡菜含醬汁淋在熱飯上，才導致白飯變粘稠，非餐盒變質，也沒有學員食物中毒。

時值盛夏，全台各地天氣悶熱。110名台鐵員工到員訓中心受訓，卻直呼自己身處在大烤爐。台鐵產業工會理事、同時也是此梯受訓員工的林佳瑾表示，教室空調失能，後來只能全開窗促進通風，但室外溫度高、座椅又是絨布，不少學員熱到身體不適。在這種情況下，員訓中心提供的便當也疑似出現狀況。

有另名學員反映，便當吃到一半準備用竹筷夾飯入口時，卻發現白飯夾起後竟出現「拉絲」狀況。絲線明顯、密集甚至可以卡住飯粒，樣態與典型的「仙人掌桿菌」汙染相當類似。

林佳瑾說，受訓時用餐時間為中午12時及傍晚5時，但便當大約會在這之前半小時到一小時間送達辦公室外面，下課後學員再去領取。雖然沒有直接曝曬到太陽，但十多個便當包成一帶悶在室外，確實會讓學員有所疑慮。

林佳瑾表示，有聽聞幾名學員出現腹瀉症狀，但很零星。上課第2天講師就有向大家說明有人吃到有問題便當，已經更換廠商。不過課程進行到第5天時，自己也有吃到疑似發酸的配菜，看廚餘桶也發現這些天廚餘量比起先前多很多。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，仙人掌桿菌入侵多半是因為白飯長時間放在室溫下，讓細菌有滋長空間。米飯澱粉類的嘔吐型仙人掌桿菌汙染潛伏期短，民眾誤食可能會有嘔吐、腹瀉甚至發燒症狀。

顏宗海表示，光看米飯拉絲不一定是仙人掌桿菌，仍需送檢調查才知道。不過夏天便當最好1小時內就要食用完畢，吃不完要冰冰箱。

對此，台鐵表示，員訓處於13日晚間訂購236個葷食及6個素食便當。其中37個「泡菜雞腿飯」由於店家是將冰冷、含黏稠醬汁的黃金泡菜，直接淋在剛煮好的白飯與雞腿上，才會導致飯出現黏稠狀態，並非食物變質。

台鐵指出，當晚用餐到一半就有接到學員反映，員訓處立刻查試便當，發現無異味及變質等狀況，廠商提出泡菜來源與使用效期亦屬正常，至今無任何學員傳出有食物中毒情形。

台鐵 便當 泡菜

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