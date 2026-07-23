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【重磅快評】國內蘋果農不用芬普寧 石崇良隱瞞了什麼？

聯合報／ 主筆室
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為3ppm ，一口氣放寬6倍，引發議論。示意圖。聯合報系資料照
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為3ppm ，一口氣放寬6倍，引發議論。示意圖。聯合報系資料照

衛福部食藥署近日修正農產品農藥殘留上限，其中針對蘋果芬普寧」殘留標準放寬了6倍，輿論一時炸鍋；衛福部長石崇良宣稱是農民、進口業者提出才修正，結果立委查證是日本農藥公司委託顧問公司提出，根本和農民無關。如果食藥署日前高度重視網友把「芬普尼」誤為「芬普寧」並移送法辦，對部長的不實說法，又怎能視而不見？

食藥署一口氣修正174項農產品農藥殘留上限，最特別的是把民眾日常吃的蘋果芬普寧農藥殘留標準從0.5ppm驟升至3ppm，許多民眾擔心吃蘋果會不會吃出健康問題，結果石崇良推說這是因為有農民、進口業者提出才予以修正。

奇怪的是，台灣蘋果市場高度依賴進口，國產占比約1%，進口來源主要是美國、紐西蘭、智利與日本，依金額來看，各國占比為美國約35%~46%、紐西蘭約20%，智利及日本均約16%，衛福部如此重視國內果農的意見反映，還真是罕見，接著又一口氣放寬到6倍，簡直是奇蹟了。

結果，石崇良的說法馬上被挑戰，立委王育敏揭露，提案放寬蘋果芬普寧標準並非農民，而是日本住友化學有限公司委託顧問公司向衛福部提出申請，賣農藥的公司提出申請，衛福部就開專家會議後，「幫他放寬芬普寧殘留標準，有這等道理嗎？」。

石崇良解釋，這是資料誤解，這次共有120項為國內農民需要，經農業部匯整後向衛福部提出，這涉及約30項農藥，因是農業部匯整，無法區分出是哪一位農民提出申請。石還說，因申請農藥標準放寬需準備諸多文件，過去常有業者委託顧問公司提出，相關申請都是依照科學把關，「不會因公司背景而有差異。」

石崇良的說法其實很有問題，石身為部長，手下兵多將廣，即使是農業部匯整，如果有心查證，怎麼會查不出來是顧問公司還是農民提案？還是石為了轉移焦點而刻意混淆？隱瞞真正的提案主體？

要知道國內蘋果除了占比低，果農更無使用芬普寧的習慣。因為國產蘋果主要集中在梨山、大禹嶺等高海拔地區，溫濕度、病蟲害生態與美國、日本溫帶產區不同，加上農業部也未核准，台灣本土蘋果從未驗出過芬普寧，石崇良要推給農民，也要先做點功課吧？

再者，如果是日本農藥公司委託顧問公司提案，日本早在2021年即對於蘋果芬普寧農藥殘留標準從5ppm下修到2ppm，我國標準原為0.5ppm，為什麼不選擇日本的標準2ppm即可？卻還要加碼放寬3ppm？要討好日本人也不是這樣吧？

衛福部沒說的秘密恐怕還是美國，美國對於蘋果芬普寧農藥殘留標準訂為5.0ppm，但即便如果，美國進口台灣的蘋果一向把關嚴格，採收殘留量極低。以2024年為例，700件僅檢出5件，最高僅0.25ppm，遠低於台灣原本的0.5 ppm標準。原來的標準運作無礙，衛福部防線盡撤，這是什麼道理？衛福部到底還隱瞞了什麼？  

衛福部食藥署確實修正農藥殘留容許量標準，部分網友搞不清楚芬普尼、芬普寧，食藥署敲鑼打鼓斥為假消息，並對網友依法究辦，但芬普寧畢竟還是殺蟲劑，若大量誤食可能引起皮膚紅斑、眼睛發炎或噁心、頭暈等症狀，食藥署該做的是告訴民眾如何降件健康風險，食藥署是不是畫錯重點了？

石崇良 芬普寧 蘋果

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