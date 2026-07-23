王偉忠新劇翻修人生難題獲各界支持 《都更男女》八月中旬即將開演

金星文創全新舞台劇《都更男女》即將在八月中旬演出，目前進入緊順鑼鼓的排練中。本劇由王偉忠擔任監製，演員包括樊光耀、岑永康、壯壯（陳彥壯）、王意萱、曾珮瑜等都暢談排戲心聲，將當前社會熱門的「都市更新」話題轉化為對親情、友情、愛情的深刻思考，透過「解悶舞台劇」形式，笑看人生面對的種種難題。璞永建設楊岳虎董事長深耕都更30年，對此題材頗有心得，更熱心贊助《都更男女》，與演出團隊一同為現代人來場「心靈都更」。《都更男女》由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。

璞永建設楊岳虎董事長表示，都更這段路真的非常艱辛，要拿到都更同意書很不容易，聽到王偉忠製作人要製作《都更男女》這齣舞台劇，發現戲劇內容跟他們這30年來的工作這麼貼近！楊董事長表示他們公司蓋的不是「豪宅」、而是「好宅」，可以由璞永負責都更硬體，《都更男女》來負責住戶的心理，讓更多人理解都市更新背後的人與情感，帶出改變生命的力量。

udn售票網的李彥甫董事長表示，王偉忠的作品透過幽默詼諧的對話，把彼此關係處理細膩，《都更男女》很快就要上演，希望大家都能從中找到現代社會，透過都更在男女之間可以啟發的關係！

《都更男女》監製王偉忠指出「一代看吃，二代看穿，三代看住」，台灣的建築老房子佔七成，未來肯定每一個人都會碰到都更問題，但是要不要都更，其實跟家人有關係！一都更，家人可能從最親關係變成冤親債主，所以他們提出「解悶劇」的概念，用有趣的演員、有趣的故事來講都更的社會議題。舞台劇《都更男女》將從8月14日起，在台北、高雄、台中巡迴演出，購票請洽udn售票網。