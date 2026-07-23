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今「大暑」防熱傷害 準紅霞颱風對台影響曝 風浪將逐漸增大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫持續高溫炎熱，避免熱傷害。聯合報系資料照
氣溫持續高溫炎熱，避免熱傷害。聯合報系資料照

今天是24節氣的「大暑」。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，太平洋高壓影響，台灣附近為偏南至東南風環境，環境水氣不多，大氣狀態也較為穩定。各地午後雖有熱對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨，但降雨大多侷限於山區及近山平地。氣溫持續高溫炎熱，避免熱傷害。

關於颱風消息，他說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，目前距離台灣東南方約1200多公里。將持續受太平洋高壓導引，朝西北方向移動，明天逐漸接近並通過巴士海峽西行，周六進入南海，移至台灣西南方外海面。周日進一步朝中國廣東省沿海前進登陸，並逐漸減弱、遠離台灣。

熱帶性低氣壓今明兩天有機會進一步增強為今年第12號颱風紅霞。林孝儒表示，明天下半天至周六將是最接近台灣的時段，由於將接近巴士海峽並進入南海，留意氣象署發布的最新資訊。

林孝儒說，明天至周六受其外圍水氣影響，花東地區至恆春半島一帶將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中花東山區有局部大雨或豪雨機會。隨中心移至台灣西南方海面，南部地區的降雨機會也將提高。中北部及東北部受降雨影響相對有限，大致仍維持高溫炎熱、午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。周日起逐漸遠離減弱，花東地區降雨可望趨緩。

不過，他說，台灣附近受殘存水氣並配合熱力作用發展下，西半部午後熱對流發展範圍有機會擴大，帶來局部短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨短時較大雨勢。

對台灣陸地的降雨影響，林孝儒說，主要集中於花東地區及恆春半島，其餘地區受直接影響相對有限。不過當它通過巴士海峽並進入南海期間，台灣周邊海域風浪將逐漸增大，也有長浪發生的可能。若有海上作業、船班或沿海活動安排，留意最新氣象及海象資訊，並避免前往風浪較大的沿海及海域活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱帶性低氣壓今明兩天有機會進一步增強為今年第12號颱風紅霞，明天下半天至周六將是最接近台灣的時段，將接近巴士海峽並進入南海。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓今明兩天有機會進一步增強為今年第12號颱風紅霞，明天下半天至周六將是最接近台灣的時段，將接近巴士海峽並進入南海。圖／取自中央氣象署網站

颱風 南海 高溫

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