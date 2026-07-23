等登機最崩潰不是排隊！旅客點名機場候機三大痛點

暑假出國旺季將至，不少旅客為了預留報到、安檢及出境審查時間，往往會提早抵達機場。不過，一項調查發現，雖然近8成海外旅客會在班機起飛前至少1.5小時提早到機場，卻有超過半數的人曾對候機時間感到不滿，其中「座位不足」、「Wi-Fi連線不佳」及「缺乏充電空間」成為最常見的三大困擾。

海外eSIM應用程式業者「trifa」針對過去2年內曾有海外旅遊經驗、且不包含當日往返行程的500名男女進行調查。結果顯示，77.6%的受訪者會在班機起飛前提早至少1.5小時抵達機場。

進一步觀察抵達時間，30.4%旅客會提前1.5至2小時到機場，29%會提早2至3小時，另有18.2%會提前3小時以上抵達。顯示多數旅客考量國際航班手續繁複，加上擔心塞車、排隊及機場人潮，普遍傾向提早出門。

至於抵達機場後如何打發時間，最多人選擇「到餐廳或咖啡廳用餐、休息」，占61%；其次為「逛免稅商店或購物」50.2%、「在機場貴賓室等候」48.4%，以及「坐在登機門附近的座椅等待」42%。

不過，旅客對候機體驗的評價並不算高。調查顯示，僅31%的受訪者對登機前的候機方式表示「滿意」，另有50%回答「還算滿意」。這也代表，多數人雖然不至於強烈不滿，但整體感受僅停留在「勉強可以接受」。

若將問題聚焦在候機期間的「等待時間」，不滿比例更為明顯。13.2%的受訪者表示經常對候機時間感到不滿，42.6%則表示偶爾會感到不滿，兩者合計達55.8%。另有32.8%回答不太會感到不滿，僅11.4%表示完全沒有相關經驗。

在曾經感到不滿的279名旅客中，51.3%抱怨「可以坐的座位太少或現場太擁擠」，是最常見問題；其次為「Wi-Fi難以連線或速度太慢」，占48.4%；另有45.9%認為「缺乏電源插座或充電空間」。

對現代旅客而言，智慧型手機不只是聯絡工具，還肩負查詢航班、確認行程、翻譯、付款及搜尋當地資訊等功能。因此，機場是否提供穩定網路、足夠插座及舒適座位，也逐漸成為影響旅遊消費體驗的重要因素。

業者指出，若候機時間較長，旅客可視需求使用機場貴賓室，通常能取得較穩定的座位、網路及充電環境。不過，使用前仍應確認費用、開放時間、使用資格及所在航廈，避免花錢後才發現無法使用。

本網站曾報導，旅行社Flash Pack共同創辦人湯普森（Lee Thompson）分享搭機秘訣，他建議旅客比一般習慣再提早一小時、約起飛前三小時抵達機場，不僅能避開排隊高峰，也能保留吃飯、購物與休息時間。安檢前則應先取下皮帶、清空口袋與液體，並優先選擇新型儀器或單人旅客較多的隊伍，通常通關速度較快。

行李方面，他建議使用低調樸素的行李箱，避免包膜、上鎖或過度花俏，以免反而引起注意。帶孩子搭機時，應準備清淡、熟悉的食物，避免攝取過多糖分；若機場廁所或座位區太擁擠，也可往較遠的登機門多走幾分鐘，通常人潮較少。

搭機前可攜帶空水壺，通過安檢後再裝水，並準備清淡點心、事先下載電影或Podcast，以防機上設備故障。報到時也可禮貌詢問空位或優先行李服務，抵達後不必擠在行李轉盤前。湯普森強調，最重要的原則仍是保持友善與禮貌，往往能讓旅程更加順利。