「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

一名網友近日在Threads分享一段中華航空CI934班機降落前機艙與塔台的對話，這架飛往高雄小港機場的班機在準備降落之際，機長突向塔台表示：「有一個小朋友還沒有坐好，沒有坐好不能落地！」意外掀起飛安與家長責任的討論。

這段高雄國際機場塔台通聯錄音出自YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」，原PO擷出當時機長向塔台反映的對話內容，飛機原本已進入降落程序，卻因有孩童未依規定就座，機長說：「有一個小朋友還沒有坐好，沒有坐好不能落地！」並希望機組人員再度要求機上乘客遵守降落規定。

貼文曝光後，網友大讚機長很有職業道德，「這原因是規定，但也有點可愛」、「飛安沒有妥協空間」、「下降階段本來就不能離開座位」。也有人認為：「這小孩真大牌，憑一己之力讓全機hold一圈」。

不少網友指出家長應負起管教的責任，「不要說人家厭童，是厭不作為的恐龍家長」、「小孩的家長不知道在幹嘛耶」、「希望家長能遵守規定，不要影響整架飛機」。

還有人稱讚機長聲音「聽起來是個溫柔的人，謝謝你們及空服員的專業及堅持，辛苦了」、「好熟悉又親切的聲線，不看都知道是華航教官」、「『華航934』聽起來真的很帥」。

一名在機場工作多年的網友表示，飛機進場降落有嚴格程序，只要出現任何影響飛安的情況，都可能需要延後降落。他提到，除了乘客未就座之外，還包括飛機內突發狀況、雷雨導致跑道暫停使用、跑道有異物（FOD）、必須重新進場（Go Around）等，都會影響班機能否成功降落，若因家長未妥善約束孩童，導致全機乘客受到影響，確實值得檢討。

也有網友分享親身經驗表示，曾遇到飛機已進入下降階段，空服員也已坐定位，卻有小朋友突然尿急。雖然空服員一度勸阻，最後仍讓孩童使用洗手間，結果班機因此重新調整降落程序，最終比預定時間晚約30分鐘才落地。

為何降落前一定要坐好？

依照民航局航空器飛航作業管理規則，飛機在起飛、降落及遭遇亂流時，是最容易出現劇烈加速度的飛行階段。所有乘客都必須坐回自己的座位、繫妥安全帶，並將椅背扶正、收妥桌板，停止在機艙內走動。