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紅霞最快下午生成恐海警 4縣市防強風暴雨「月底前雙颱接力」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書
紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書

做好防颱準備。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，紅霞颱風最快今天下午2時生成，且於今晚8時有發布海上颱風警報的機率，預期周日凌晨3時解除海警。紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高，明天至周六外圍環流影響，花東高屏防大雨。此外，7月底前雙颱生成機率高。

他說，熱帶性低氣壓TD13號正加速整合，最快今天下午就會增強為今年第12號颱風紅霞。由於環流路徑與距離相當接近，預估最快今晚8時有發布海上颱風警報的機率，提醒巴士海峽及台灣東南部沿海作業船隻提高警覺。

外圍環流明天、周六直擊，賈新興表示，受到紅霞颱風外圍環流掃過影響，明天至周六這兩天水氣最顯著。花東及高屏易有雨，前往花東與高屏地區活動，務必嚴防強降雨與沿海強陣風。

賈新興表示，7月底前雙颱生成機率高，季風槽發展活躍，7月底前將有兩波颱風生成窗口，第一波是最快今天下午生成的紅霞颱風，第二波熱帶系統將於周日至下周一接棒醞釀。

天氣趨勢，他說，明天，白天西半部陰偶有零星短暫雨，花東及高屏有局部雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。周六，宜花東、彰投以南有雨，午後台中以北山區及北北基亦有局部短暫雨，花東及屏東有較大雨勢發生的機率。周日，新竹以南及花東有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周一，花東及高屏有局部雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周二，西半部及花東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周六，午後山區有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書
紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書

紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書
紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書

未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書
紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書

颱風 賈新興 紅霞颱風

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