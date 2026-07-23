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腸病毒升溫！酒精殺不死「肥皂洗手才是關鍵」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
腸病毒好發季節，屏東縣府衛生局提醒，落實手部衛生「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，勤以漂白水消毒環境，並遵守「生病不上學」原則，守護幼童健康。圖／衛生局提供
腸病毒好發季節，屏東縣府衛生局提醒，落實手部衛生「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，勤以漂白水消毒環境，並遵守「生病不上學」原則，守護幼童健康。圖／衛生局提供

進入腸病毒好發季節，天氣漸趨炎熱，病毒傳播風險隨之升高，托嬰中心及幼兒園等嬰幼兒密切接觸的場域，更是疫情傳播的高風險場所。屏東縣政府衛生局呼籲家長、教托育機構及嬰幼兒照顧者，提高警覺，落實手部衛生「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，勤以漂白水消毒環境，並遵守「生病不上學」原則，守護幼童健康。

衛生局提醒，酒精無法有效消滅腸病毒，成人感染腸病毒後通常症狀不明顯，卻極易將病毒帶回家中傳染給免疫力較低的嬰幼兒。因此，家中有孕婦或嬰幼兒的民眾，外出返家後、抱小孩、餵食或更換尿布前，務必以「肥皂」落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。若家中有人出現疑似症狀，應避免與孕婦、嬰幼兒密切接觸，並做好適當隔離防護。

衛生局長張秀君表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群。家長及照顧者在幼童生病期間，應密切觀察其身體狀況。如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐，以及呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往大醫院就醫，把握黃金治療時機，降低重症風險。

衛生局表示，今年台灣腸病毒重症病例以D68型為主，感染症狀主要發燒、流鼻水、咳嗽等呼吸道症狀，與一般腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病不同。少數患者可能併發肺炎、腦炎或肢體麻痺。目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法是做好手部衛生與咳嗽禮節、流行期間減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

根據疾管署最新監測資料，今年截至目前，全國累計6例腸病毒感染併發重症確定病例（含1例死亡），分別為感染腸病毒D68型4例、克沙奇A4型1例及克沙奇A16型1例。全國腸病毒門急診就診人次近期疫情呈上升趨勢，民眾不可掉以輕心。

腸病毒好發季節，屏東縣府衛生局提醒，落實手部衛生「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，勤以漂白水消毒環境，並遵守「生病不上學」原則，守護幼童健康。圖／衛生局提供
腸病毒好發季節，屏東縣府衛生局提醒，落實手部衛生「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，勤以漂白水消毒環境，並遵守「生病不上學」原則，守護幼童健康。圖／衛生局提供

腸病毒 衛生局

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