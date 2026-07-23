雲林古坑鄉今晨規模3.5地震 最大震度3級有感搖晃

2026年7月23日清晨6時14分42秒，雲林縣古坑鄉發生芮氏規模3.5的有感地震。此次地震震源深度約10.6公里，屬於極淺層地震，震央位於雲林縣政府南南東方約11.1公里處。此次地震造成雲林縣最大震度達3級，有明顯搖晃感。

最大震度3級地區:雲林縣

雲林縣斗六市本次震度達3級，屬於弱震等級，幾乎所有人均能感受到震動，房屋內碗盤、門窗可能發出聲響，懸掛物搖擺明顯。遇到此類震度地震，建議民眾維持冷靜，趴下掩護頭部並穩住，避免驚慌奔跑。震後請檢查家中設施安全，如瓦斯或電力是否正常運作，並準備應對可能的餘震。

最大震度2級地區:嘉義縣、彰化縣

嘉義縣及彰化縣部分區域感受到2級輕震，對多數人而言有輕微搖晃感，靜止汽車及懸掛物稍有晃動。此震度雖不易造成損害，但仍提醒民眾加強防震認知，留意當地氣象局發布的相關資訊。

最大震度1級地區:嘉義市

嘉義市感受到微震，屬於最輕微的震度級別，平時靜止時才易察覺。雖然影響有限，但仍建議做好基本防震準備。

本次地震屬於規模中小、深度淺且震度不高的情況，尚未造成災害報告，但提醒民眾持續關注中央氣象署發布的最新地震資訊。地震發生時，室內應保持冷靜，以「趴下、掩護、穩住」為原則，避開窗戶和不穩物品。地震後檢查家中水、電、瓦斯管線安全，防範次生災害發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）