紅霞若生成將海警 他估近台可達中颱影響東、南部 大台北1原因恐強風

紅霞颱風即將形成，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶低壓TD-13號環流螺旋性完整、環境條件也不差，雲系尚待整合，預計明天、周六最接近台灣，近台時強度估計達到輕颱上限至中颱，路徑以通過巴士海峽機率最高。

「觀氣象看天氣」表示，AI系集資料（FNV3、ECAIFs）有共識，但仍有一定變數，為偏北或偏南的問題。造成偏北、偏南原因很多，包含副高減弱的速度、呂宋島背風低壓、自身發展狀況等。倘若稍微偏北，恆春半島、東部降雨狀況就會更明顯，甚至連南部也會有些雨勢。其他地區除非颱風直接登陸，否則，依照目前路徑，原則上影響都不大。此類路徑颱風，在台灣東北部及大台北地區，要留意角隅流，所帶來7至8級的強陣風。

若颱風生成是否會發布海上陸上颱風警報？「觀氣象看天氣」表示，目前來看，由於準紅霞颱風生成位置離台較近，依照目前路徑，也不排除氣象署在颱風生成沒多久，就會馬上發布海上警報。而陸上警報，則要視路徑後續調整來判斷，民眾如果明天、周六安排前往東部、南部的行程，要多加留意。

「觀氣象看天氣」表示，後續颱風就往中國廣東、福建前進，將會繼梅莎、巴威，成為今年第3個侵襲中國大陸的颱風。前兩個颱風已經造成大陸華北、東北、西南嚴重水患，而此次颱風往大陸東南城市接近，期許不要造成太大災情。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。